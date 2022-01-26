https://tr.sputniknews.com/20220126/disneyden-pamuk-prenses-ile-yedi-cucelerin-yeniden-cevrilmesini-elestiren-peter-dinklagea-yanit-1053137148.html

Disney'den Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştiren Peter Dinklage'a yanıt

Disney'den Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştiren Peter Dinklage'a yanıt

Ünlü aktör Peter Dinklage'ın Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştirmesi üzerine Disney "Bu yedi karakterle ilgili farklı bir yaklaşım... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T11:33+0300

2022-01-26T11:33+0300

2022-01-26T11:46+0300

yaşam

pamuk prenses ve yedi cüceler

disney

peter dinklage

cüce

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Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin yıldızı Peter Dinklage'ın Disney'in Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'i yeniden çevrim planına 'gericilik' tepkisi gösterip "Ne halt ediyorsun" diye çıkışması üzerine animasyon devi açıklama yapma ihtiyacına girdi. Gerçek oyuncularla live action çekilecek uyarlamanın 1937 tarihli orijinal animasyonun güncellenmiş versiyonu olacağını belirten Disney, 'orijinal animasyon filmdeki klişeleri pekiştirmekten kaçınmaya çalıştıkları' mesajını vererek şu açıklamayı yaptı. "Bu yedi karakterle ilgili farklı bir yaklaşım izliyoruz ve cücelik topluluğunun üyelerine danışıyoruz. Film uzun bir geliştirme sürecinin ardından yapım aşamasına girerken, daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." Akondroplazi adı verilen bir cücelik formuna sahip olan Dinklage, son olarak Edmond Rostand'ın Cyrano de Bergerac oyunundan uyarlanan Cyrano isimli müzikal filminde başrolü üstlendi. Bununla ilgili WTF with Marc Maron podcastine konuşan ünlü oyuncu, duyar kasmaktan söz ederken lafı Disney'e getirerek şunları söylemişti:"Gerçekten, kimse alınmasın, ama Pamuk Prenses'i oynaması için Hispanik bir aktris seçmekten gurur duyduklarını görünce biraz şaşırdım. Yine de hâlâ anlattığınız, Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler hikayesidir. Bir adım geri atın ve orada ne yaptığınıza bakın. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Bir yönüyle ilericisiniz ama hâlâ yedi cücenin birlikte bir mağarada yaşadığı tamamen gerici bir hikaye anlatıyorsunuz, ne halt ediyorsunuz be adam?""Bugüne dek topluluğum adına konuştum ama davanın ilerlemesini hiç mi sağlayamadım? Sanırım sesim yeterince yüksek değil... Aktrise ve doğru olanı yaptığını düşünen herkese sevgi ve saygılar. Ama ben sadece 'Ne yapıyorsunuz?' diyebiliyorum."Disney'in Andersen masalından uyarlanan Küçük Denizkızı animasyonunun gerçek oyuncularla live action uyarlamasında yer alan Oscar adayı yapımcı Marc Platt, Grimm masalından uyarlanan Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevriminin de yapımcılığını üstlenecek.Pamuk Prenses'i West Side Story'nin yeniden çevrimiyle tanınan Hispanik aktris Rachel Zegler'in, kötü kraliçeyi Wonder Woman yıldızı Gal Gadot'un canlandıracağını açıklayan Disney, yedi cüceleri kimlerin oynayacağına henüz açıklık getirmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220125/peter-dinklagedan-disneye-pamuk-prenses-ve-yedi-cuceler-tepkisi-bana-hic-mantikli-gelmiyor-1053112653.html

https://tr.sputniknews.com/20190704/kucuk-denizkizi-rolu-icin-siyah-oyuncu-secildi-disney-hayranlari-ikiye-bolundu-1039561910.html

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pamuk prenses ve yedi cüceler, disney, peter dinklage, cüce