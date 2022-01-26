Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220126/disneyden-pamuk-prenses-ile-yedi-cucelerin-yeniden-cevrilmesini-elestiren-peter-dinklagea-yanit-1053137148.html
Disney'den Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştiren Peter Dinklage'a yanıt
Disney'den Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştiren Peter Dinklage'a yanıt
Ünlü aktör Peter Dinklage'ın Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştirmesi üzerine Disney "Bu yedi karakterle ilgili farklı bir yaklaşım... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:33+0300
2022-01-26T11:46+0300
yaşam
pamuk prenses ve yedi cüceler
disney
peter dinklage
cüce
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104022/96/1040229617_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1d22282d80b6a5854e318050225c70e6.jpg
Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin yıldızı Peter Dinklage'ın Disney'in Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'i yeniden çevrim planına 'gericilik' tepkisi gösterip "Ne halt ediyorsun" diye çıkışması üzerine animasyon devi açıklama yapma ihtiyacına girdi. Gerçek oyuncularla live action çekilecek uyarlamanın 1937 tarihli orijinal animasyonun güncellenmiş versiyonu olacağını belirten Disney, 'orijinal animasyon filmdeki klişeleri pekiştirmekten kaçınmaya çalıştıkları' mesajını vererek şu açıklamayı yaptı. "Bu yedi karakterle ilgili farklı bir yaklaşım izliyoruz ve cücelik topluluğunun üyelerine danışıyoruz. Film uzun bir geliştirme sürecinin ardından yapım aşamasına girerken, daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." Akondroplazi adı verilen bir cücelik formuna sahip olan Dinklage, son olarak Edmond Rostand'ın Cyrano de Bergerac oyunundan uyarlanan Cyrano isimli müzikal filminde başrolü üstlendi. Bununla ilgili WTF with Marc Maron podcastine konuşan ünlü oyuncu, duyar kasmaktan söz ederken lafı Disney'e getirerek şunları söylemişti:"Gerçekten, kimse alınmasın, ama Pamuk Prenses'i oynaması için Hispanik bir aktris seçmekten gurur duyduklarını görünce biraz şaşırdım. Yine de hâlâ anlattığınız, Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler hikayesidir. Bir adım geri atın ve orada ne yaptığınıza bakın. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Bir yönüyle ilericisiniz ama hâlâ yedi cücenin birlikte bir mağarada yaşadığı tamamen gerici bir hikaye anlatıyorsunuz, ne halt ediyorsunuz be adam?""Bugüne dek topluluğum adına konuştum ama davanın ilerlemesini hiç mi sağlayamadım? Sanırım sesim yeterince yüksek değil... Aktrise ve doğru olanı yaptığını düşünen herkese sevgi ve saygılar. Ama ben sadece 'Ne yapıyorsunuz?' diyebiliyorum."Disney'in Andersen masalından uyarlanan Küçük Denizkızı animasyonunun gerçek oyuncularla live action uyarlamasında yer alan Oscar adayı yapımcı Marc Platt, Grimm masalından uyarlanan Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevriminin de yapımcılığını üstlenecek.Pamuk Prenses'i West Side Story'nin yeniden çevrimiyle tanınan Hispanik aktris Rachel Zegler'in, kötü kraliçeyi Wonder Woman yıldızı Gal Gadot'un canlandıracağını açıklayan Disney, yedi cüceleri kimlerin oynayacağına henüz açıklık getirmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/peter-dinklagedan-disneye-pamuk-prenses-ve-yedi-cuceler-tepkisi-bana-hic-mantikli-gelmiyor-1053112653.html
https://tr.sputniknews.com/20190704/kucuk-denizkizi-rolu-icin-siyah-oyuncu-secildi-disney-hayranlari-ikiye-bolundu-1039561910.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104022/96/1040229617_0:0:892:669_1920x0_80_0_0_7199935867bd88f7d507f78089e58a77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pamuk prenses ve yedi cüceler, disney, peter dinklage, cüce

Disney'den Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştiren Peter Dinklage'a yanıt

11:33 26.01.2022 (güncellendi: 11:46 26.01.2022)
© AFP 2021 / Robyn BeckEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Peter Dinklage, Game of Thrones - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / Robyn Beck
Abone ol
Ünlü aktör Peter Dinklage'ın Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevrilmesini eleştirmesi üzerine Disney "Bu yedi karakterle ilgili farklı bir yaklaşım izliyoruz ve cücelik topluluğunun üyelerine danışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin yıldızı Peter Dinklage'ın Disney'in Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'i yeniden çevrim planına 'gericilik' tepkisi gösterip "Ne halt ediyorsun" diye çıkışması üzerine animasyon devi açıklama yapma ihtiyacına girdi.
Gerçek oyuncularla live action çekilecek uyarlamanın 1937 tarihli orijinal animasyonun güncellenmiş versiyonu olacağını belirten Disney, 'orijinal animasyon filmdeki klişeleri pekiştirmekten kaçınmaya çalıştıkları' mesajını vererek şu açıklamayı yaptı.
"Bu yedi karakterle ilgili farklı bir yaklaşım izliyoruz ve cücelik topluluğunun üyelerine danışıyoruz. Film uzun bir geliştirme sürecinin ardından yapım aşamasına girerken, daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."
Akondroplazi adı verilen bir cücelik formuna sahip olan Dinklage, son olarak Edmond Rostand'ın Cyrano de Bergerac oyunundan uyarlanan Cyrano isimli müzikal filminde başrolü üstlendi. Bununla ilgili WTF with Marc Maron podcastine konuşan ünlü oyuncu, duyar kasmaktan söz ederken lafı Disney'e getirerek şunları söylemişti:
"Gerçekten, kimse alınmasın, ama Pamuk Prenses'i oynaması için Hispanik bir aktris seçmekten gurur duyduklarını görünce biraz şaşırdım. Yine de hâlâ anlattığınız, Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler hikayesidir. Bir adım geri atın ve orada ne yaptığınıza bakın. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Bir yönüyle ilericisiniz ama hâlâ yedi cücenin birlikte bir mağarada yaşadığı tamamen gerici bir hikaye anlatıyorsunuz, ne halt ediyorsunuz be adam?"
"Bugüne dek topluluğum adına konuştum ama davanın ilerlemesini hiç mi sağlayamadım? Sanırım sesim yeterince yüksek değil... Aktrise ve doğru olanı yaptığını düşünen herkese sevgi ve saygılar. Ama ben sadece 'Ne yapıyorsunuz?' diyebiliyorum."
Peter Dinklage, Game of Thrones - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
YAŞAM
Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi: Ne halt ediyorsunuz?
Dün, 16:59
Disney'in Andersen masalından uyarlanan Küçük Denizkızı animasyonunun gerçek oyuncularla live action uyarlamasında yer alan Oscar adayı yapımcı Marc Platt, Grimm masalından uyarlanan Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler'in yeniden çevriminin de yapımcılığını üstlenecek.
The Little Mermaid - Küçük Denizkızı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2019
DÜNYA
Küçük Denizkızı rolü için siyah oyuncu seçildi, Disney hayranları ikiye bölündü
4 Temmuz 2019, 16:10
Pamuk Prenses'i West Side Story'nin yeniden çevrimiyle tanınan Hispanik aktris Rachel Zegler'in, kötü kraliçeyi Wonder Woman yıldızı Gal Gadot'un canlandıracağını açıklayan Disney, yedi cüceleri kimlerin oynayacağına henüz açıklık getirmedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce