https://tr.sputniknews.com/20220126/dogum-yapmakta-zorlanan-sokak-kedisi-sezaryenle-uc-yavru-dunyaya-getirdi-1053153078.html

Doğum yapmakta zorlanan sokak kedisi sezaryenle üç yavru dünyaya getirdi

Doğum yapmakta zorlanan sokak kedisi sezaryenle üç yavru dünyaya getirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doğum yapmakta güçlük çeken kedi, uzmanların sezaryenle müdahalesiyle doğum... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:34+0300

2022-01-26T16:34+0300

2022-01-26T16:51+0300

doğum

yaşam

kedi

sezaryen

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 çağrı merkezini arayan bir kişinin sokakta gebe bir kedinin olduğunu bildirmesi üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.Hayvan ambulansı ile Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen kedinin yapılan ilk muayenede güç doğum yaşadığı tespit edildi.Kedi sezaryen ile 3 sağlıklı yavru hayata getirdi.Veteriner Hasan Korkmaz, anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.'Yavruları sahiplendik, barınağımızın maskotu olacaklar'Merkezde bulunan modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını ifade eden Korkmaz, "Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 3 yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211012/dogumu-geciken-kediye-sezaryen-yapildi-1049737374.html

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doğum, kedi, sezaryen