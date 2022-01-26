https://tr.sputniknews.com/20220126/donetsk-lideri-pusilin-ukraynanin-saldirganlik-eylemlerine-karsi-hazir-durumdayiz-1053143780.html

Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın saldırganlık eylemlerine karşı hazır durumdayız

Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna'nın saldırganlık eylemlerine karşı hazır durumdayız

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilecek olası... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:38+0300

2022-01-26T13:38+0300

2022-01-26T13:38+0300

dünya

ukrayna

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti

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Rossiya 24'e demeç veren Puşilin, "Ukrayna tarafından düzenlenecek saldırganlık eylemlerine hazırız. Onların şu anda böyle bir eylemi gerçekleştirme olasılığının daha fazla olması, durumu açıkça ortaya koyuyor. Yani onlar, personel, verilen komutlar ve izin yasakları hakkında çok fazla veriye, çok fazla bilgiye sahipler" dedi.Oluşan duruma bakıldığında Donetsk'in her zaman teyakkuzda bulunması gerektiğinin altını çizen Puşilin, "Bir dizi tatbikat yapıldı, ilgili kurumlar arasında koordinasyon unsurlarıyla ilgili çalışmalar yapıldı, acil müdahale birimleri arasında ortak eylemlerle ilgili çalışmalar sürüyor, zira hiç kimse hiçbir şeyi ihtimal dışında tutamaz" ifadelerini kullandı.Puşilin, Ukrayna ordusunun mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini, asker ve teçhizat sayısı artırdığını söylemişti.Donbass'taki kesişme hattında yaklaşık 120 bin Ukrayna askeri bulunduğunu belirten Puşilin, ABD'nin sevk ettiği Javelin tanksavar sistemlerinin Donbass'ta görüldüğünü de vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/donetsk-ukrayna-ordusu-donbastaki-mevzilerini-guclendirmeye-devam-ediyor-1053129958.html

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ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti