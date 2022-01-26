Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/donetsk-ukrayna-ordusu-donbastaki-mevzilerini-guclendirmeye-devam-ediyor-1053129958.html
Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor
Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donbas’taki cephe hattındaki mevzilerini... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T03:36+0300
2022-01-26T03:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f5445490484971427067dbcaa74d2017.png
DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Maalesef Ukrayna ordusu mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor, asker ve teçhizat sayısı artırılıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun cephe hattına mayın temizleme araçlarını getirmesinin endişe kaynağı olduğunu söyleyen Donetsk lideri, “Bu, Ukrayna ordusunun taarruz hazırlığı yaptığını gösteriyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/biden-ukraynayi-isgal-etmesi-halinde-putine-yaptirim-uygulayabiliriz-1053125562.html
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302447_5:0:1124:839_1920x0_80_0_0_e26961e08a6aae46d5a687de22a8ed82.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu

Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor

03:36 26.01.2022
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
Abone ol
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donbas’taki cephe hattındaki mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu.
DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Maalesef Ukrayna ordusu mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor, asker ve teçhizat sayısı artırılıyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun cephe hattına mayın temizleme araçlarını getirmesinin endişe kaynağı olduğunu söyleyen Donetsk lideri, “Bu, Ukrayna ordusunun taarruz hazırlığı yaptığını gösteriyor” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Ukrayna krizi
Biden: Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Putin'e yaptırım uygulayabiliriz
00:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce