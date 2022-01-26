https://tr.sputniknews.com/20220126/donetsk-ukrayna-ordusu-donbastaki-mevzilerini-guclendirmeye-devam-ediyor-1053129958.html
Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor
Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donbas’taki cephe hattındaki mevzilerini... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T03:36+0300
2022-01-26T03:36+0300
2022-01-26T03:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
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DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Maalesef Ukrayna ordusu mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor, asker ve teçhizat sayısı artırılıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun cephe hattına mayın temizleme araçlarını getirmesinin endişe kaynağı olduğunu söyleyen Donetsk lideri, “Bu, Ukrayna ordusunun taarruz hazırlığı yaptığını gösteriyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/biden-ukraynayi-isgal-etmesi-halinde-putine-yaptirim-uygulayabiliriz-1053125562.html
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ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu
Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donbas’taki cephe hattındaki mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu.
DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Maalesef Ukrayna ordusu mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor, asker ve teçhizat sayısı artırılıyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun cephe hattına mayın temizleme araçlarını getirmesinin endişe kaynağı olduğunu söyleyen Donetsk lideri, “Bu, Ukrayna ordusunun taarruz hazırlığı yaptığını gösteriyor” dedi.