https://tr.sputniknews.com/20220126/donetsk-ukrayna-ordusu-donbastaki-mevzilerini-guclendirmeye-devam-ediyor-1053129958.html

Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor

Donetsk: Ukrayna ordusu Donbas’taki mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donbas’taki cephe hattındaki mevzilerini... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T03:36+0300

2022-01-26T03:36+0300

2022-01-26T03:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna ordusu

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DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Maalesef Ukrayna ordusu mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor, asker ve teçhizat sayısı artırılıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun cephe hattına mayın temizleme araçlarını getirmesinin endişe kaynağı olduğunu söyleyen Donetsk lideri, “Bu, Ukrayna ordusunun taarruz hazırlığı yaptığını gösteriyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/biden-ukraynayi-isgal-etmesi-halinde-putine-yaptirim-uygulayabiliriz-1053125562.html

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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ukrayna, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu