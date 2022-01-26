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Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti
ABD'de bir hayvanat bahçesinde 'dünyanın en yaşlı erkek gorili' olma unvanını elinde tutan Ozzie adlı gorilin öldüğü açıklandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T09:38+0300
2022-01-26T09:38+0300
2022-01-26T09:40+0300
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atlanta
hayvanat bahçesi
dünya
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Dünyanın en yaşlı erkek gorili olan 61 yaşındaki Ozzie hayatını kaybetti. ABD'de Zoo Atlanta hayvanat bahçesinde yaşayan Ozzie aynı zamanda dünyanın en yaşlı üçüncü goriliydi. Bir süredir sağlığının yerinde olmadığı gözlemlense de yaklaşık 160 kiloluk Ozzie'nin ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Hayvanat bahçesinde gerçek bir efsane olarak görülen Ozzie, 1988'de Ford Afrika Yağmur Ormanı'nın açılışıyla bölgeye gelen gorillerin hâlâ hayatta olan tek üyesiydi. Aynı hayvanat bahçesinde 15 yıldan uzun süredir birlikte yaşadığı goril Choomba da birkaç gün önce sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı 59 yaşında uyutulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211006/selfie-yildizi-goril-hayatini-kaybetti-bakicisinin-kollarinda-can-verdi-1049565696.html
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Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti 09:38 26.01.2022 (güncellendi: 09:40 26.01.2022)
ABD'de bir hayvanat bahçesinde 'dünyanın en yaşlı erkek gorili' olma unvanını elinde tutan Ozzie adlı gorilin öldüğü açıklandı.
Dünyanın en yaşlı erkek gorili olan 61 yaşındaki Ozzie hayatını kaybetti. ABD'de Zoo Atlanta hayvanat bahçesinde yaşayan Ozzie aynı zamanda dünyanın en yaşlı üçüncü goriliydi.
Bir süredir sağlığının yerinde olmadığı gözlemlense de yaklaşık 160 kiloluk Ozzie'nin ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
Hayvanat bahçesinde gerçek bir efsane olarak görülen Ozzie, 1988'de Ford Afrika Yağmur Ormanı'nın açılışıyla bölgeye gelen gorillerin hâlâ hayatta olan tek üyesiydi.
Aynı hayvanat bahçesinde 15 yıldan uzun süredir birlikte yaşadığı goril Choomba da birkaç gün önce sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı 59 yaşında uyutulmuştu.