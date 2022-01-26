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Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti
ABD'de bir hayvanat bahçesinde 'dünyanın en yaşlı erkek gorili' olma unvanını elinde tutan Ozzie adlı gorilin öldüğü açıklandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T09:38+0300
2022-01-26T09:40+0300
goril
abd
atlanta
hayvanat bahçesi
dünya
ozzie
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Dünyanın en yaşlı erkek gorili olan 61 yaşındaki Ozzie hayatını kaybetti. ABD'de Zoo Atlanta hayvanat bahçesinde yaşayan Ozzie aynı zamanda dünyanın en yaşlı üçüncü goriliydi. Bir süredir sağlığının yerinde olmadığı gözlemlense de yaklaşık 160 kiloluk Ozzie'nin ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Hayvanat bahçesinde gerçek bir efsane olarak görülen Ozzie, 1988'de Ford Afrika Yağmur Ormanı'nın açılışıyla bölgeye gelen gorillerin hâlâ hayatta olan tek üyesiydi. Aynı hayvanat bahçesinde 15 yıldan uzun süredir birlikte yaşadığı goril Choomba da birkaç gün önce sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı 59 yaşında uyutulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211006/selfie-yildizi-goril-hayatini-kaybetti-bakicisinin-kollarinda-can-verdi-1049565696.html
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goril, abd, atlanta, hayvanat bahçesi, ozzie

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti

09:38 26.01.2022 (güncellendi: 09:40 26.01.2022)
© AFP 2021 / STUART PRICEUganda-gümüş sırtlı goril
Uganda-gümüş sırtlı goril - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / STUART PRICE
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ABD'de bir hayvanat bahçesinde 'dünyanın en yaşlı erkek gorili' olma unvanını elinde tutan Ozzie adlı gorilin öldüğü açıklandı.
Dünyanın en yaşlı erkek gorili olan 61 yaşındaki Ozzie hayatını kaybetti. ABD'de Zoo Atlanta hayvanat bahçesinde yaşayan Ozzie aynı zamanda dünyanın en yaşlı üçüncü goriliydi.
Bir süredir sağlığının yerinde olmadığı gözlemlense de yaklaşık 160 kiloluk Ozzie'nin ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
Hayvanat bahçesinde gerçek bir efsane olarak görülen Ozzie, 1988'de Ford Afrika Yağmur Ormanı'nın açılışıyla bölgeye gelen gorillerin hâlâ hayatta olan tek üyesiydi.
Aynı hayvanat bahçesinde 15 yıldan uzun süredir birlikte yaşadığı goril Choomba da birkaç gün önce sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı 59 yaşında uyutulmuştu.
Selfie çekinirken poz veren goril olarak bilinen Ndakasi, 14 yaşında hayatını kaybetti. Ndakasi, 14 yıl önce kendisini bulan bakıcısının kollarında can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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