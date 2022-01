Ekonomide istihdam adımı: 7 bin 693 TL'yi bulan teşvik

https://tr.sputniknews.com/20220126/ekonomide-istihdam-adimi-7-bin-693-tlyi-bulan-tesvik-1053136430.html

İstihdamı güçlendirmek için atağa geçen hükümet, son 6 aydır işsiz olanları istihdam eden şirketlere destek verecek. 1025 ile 7693 TL arasında değişen sosyal... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

Hükümet uzun süreli işsizliğe son vermek için primde teşvik desteğine yöneldi.. Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak.Bu kapsamda 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet tarafından karşılanacak. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; özel sektör işverenleri son 6 aydır işsiz olanlar için bu destekten yararlanacak.İşsizlik ödeneği alanlara da öncelikHükümet, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkanı sağlanıyor. İŞKUR aracılığı ile bu yıl verilen 4 prim teşvikinin ayrıntıları şöyle:Asgari ücretten hesaplanan primin tamamı yatırılacakİşsizlik ödeneği alanları işe alan işletmeler de prim teşvikinden yararlanacak. İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik kısmı hariç) tamamı (1676 lira) karşılanacak.Sabah'ın haberine göre, işverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek.İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.İlave istihdama 5 bin 4 lira destekÖzel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı da (1025 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. İlave istihdama teşvik işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacak.İmalat, bilişim sektöründe ilave istihdam teşviki kapsamında 31 Aralık tarihine kadar işe alınacaklar için de her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1876 lira -5004 lira) karşılanacak. Diğer sektörlerde destek tutarı 1876 lira olacak.Destek süresi yılsonuna kadar istihdam edilen her bir sigortalı için 12 ay olacak. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacak.54 aya kadar prim teşvikiİŞKUR bu yıl da gençler, kadınların istihdamını teşvik için 54 aya kadar prim desteği verecek. Buna göre göre, 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanacak.Bu kapsamda verilecek destek 1025 lira ile 7 bin 693 lira arasında değişecek. Teşvikten yararlanabilmek için, kişinin son 6 aydır işsiz olması, kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.Faydalanma süresi ise, 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverene 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam edene 12-54 ay 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6-30 ay olacak.Çalışırken, mesleki yeterlilik belgesi alanlar, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süreyle destek sağlanacak. İŞKUR'a kayıtlı olunması durumunda destek süresi 6 ay daha uzatılabiliyor.Girişimcilere 2 milyar prim desteğiSosyal Güvenlik Kurumu da, genç girişimci teşviki kapsamında işini kuran 275 binden fazla gence 2.1 milyar lira sigorta prim desteği verildi. SGK aracılığıyla özel sektör işletmelerine verilen prim teşvik, destek ve indirim uygulaması kapsamında geçen yıl 50 milyar liraya yakın destek sağlandı.Teşviklerden yararlanan iş yeri sayısı da 1 milyon 820 bine ulaştı. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor.Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, sigortalı olması gerekiyor.Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor.Bu kapsamda aylık 1234 lira ödeniyor.

