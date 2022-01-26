https://tr.sputniknews.com/20220126/elektrikli-battaniye-ev-yakti-1053139110.html

Elektrikli battaniye ev yaktı

Elektrikli battaniye ev yaktı

Muğla'da ısınmak için elektrikli battaniye kullanılan bir evde yangın çıktı. Yangının erken fark edilmesinden dolayı yaralanan olmadı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:04+0300

2022-01-26T12:04+0300

2022-01-26T12:04+0300

türkiye

soğuk hava

muğla

yangın

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Muğla'da elektrikli battaniye tutuştu. Köyceğiz ilçesindeki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında ev içindeki eşyalarda büyük oranda hasar oluştu.Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tek katlı binada çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik battaniyeden çıktığı öğrenildi.Yangın sonrası ev içindeki eşyalarda büyük hasar oluşurken evde yaşayan vatandaşlarda bir zarar oluşmadığı açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/eskisehirde-agilda-cikan-yanginda-80-hayvan-can-verdi-1053130469.html

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soğuk hava, muğla, yangın