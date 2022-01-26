Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/elektrikli-battaniye-ev-yakti-1053139110.html
Elektrikli battaniye ev yaktı
Elektrikli battaniye ev yaktı
Muğla'da ısınmak için elektrikli battaniye kullanılan bir evde yangın çıktı. Yangının erken fark edilmesinden dolayı yaralanan olmadı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:04+0300
2022-01-26T12:04+0300
türkiye
soğuk hava
muğla
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053138833_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_4d44bdd6b6c5a671372552bf4dab3525.jpg
Muğla'da elektrikli battaniye tutuştu. Köyceğiz ilçesindeki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında ev içindeki eşyalarda büyük oranda hasar oluştu.Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tek katlı binada çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik battaniyeden çıktığı öğrenildi.Yangın sonrası ev içindeki eşyalarda büyük hasar oluşurken evde yaşayan vatandaşlarda bir zarar oluşmadığı açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/eskisehirde-agilda-cikan-yanginda-80-hayvan-can-verdi-1053130469.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053138833_0:0:2268:1701_1920x0_80_0_0_fb324794519ff8af6b0af103b9f0f807.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
soğuk hava, muğla, yangın

Elektrikli battaniye ev yaktı

12:04 26.01.2022
© İHA / BEKİR TOSUN - OSMAN ACARElektrikli battaniye ev yaktı
Elektrikli battaniye ev yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / BEKİR TOSUN - OSMAN ACAR
Abone ol
Muğla'da ısınmak için elektrikli battaniye kullanılan bir evde yangın çıktı. Yangının erken fark edilmesinden dolayı yaralanan olmadı.
Muğla'da elektrikli battaniye tutuştu. Köyceğiz ilçesindeki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında ev içindeki eşyalarda büyük oranda hasar oluştu.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tek katlı binada çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik battaniyeden çıktığı öğrenildi.
Yangın sonrası ev içindeki eşyalarda büyük hasar oluşurken evde yaşayan vatandaşlarda bir zarar oluşmadığı açıklandı.
Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
TÜRKİYE
Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi
05:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce