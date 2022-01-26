Elektrikli battaniye ev yaktı

Muğla'da elektrikli battaniye tutuştu. Köyceğiz ilçesindeki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında ev içindeki eşyalarda büyük oranda hasar oluştu.Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tek katlı binada çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik battaniyeden çıktığı öğrenildi.Yangın sonrası ev içindeki eşyalarda büyük hasar oluşurken evde yaşayan vatandaşlarda bir zarar oluşmadığı açıklandı.
Muğla'da ısınmak için elektrikli battaniye kullanılan bir evde yangın çıktı. Yangının erken fark edilmesinden dolayı yaralanan olmadı.
Muğla'da elektrikli battaniye tutuştu. Köyceğiz ilçesindeki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında ev içindeki eşyalarda büyük oranda hasar oluştu.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tek katlı binada çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik battaniyeden çıktığı öğrenildi.
Yangın sonrası ev içindeki eşyalarda büyük hasar oluşurken evde yaşayan vatandaşlarda bir zarar oluşmadığı açıklandı.