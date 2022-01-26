https://tr.sputniknews.com/20220126/enerji-uzmani-mehmet-dogan-dua-edelim-7-8-derece-sicaklik-olsun-yoksa-dogalgaz-kesintileri-uzar-1053163024.html

Enerji uzmanı Mehmet Doğan: Dua edelim 7-8 derece sıcaklık olsun, yoksa doğalgaz kesintileri uzar

Enerji uzmanı Mehmet Doğan: Dua edelim 7-8 derece sıcaklık olsun, yoksa doğalgaz kesintileri uzar

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan GazDay Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan, “Eğer 7-8 derece sıcaklıkları görürsek doğalgazdan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T21:37+0300

2022-01-26T21:37+0300

2022-01-26T21:47+0300

akşam postasi

radyo

doğalgaz

tuz gölü

enerji

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Enerji uzmanı Mehmet Doğan: Dua edelim 7-8 derece sıcaklık olsun, yoksa doğalgaz kaynaklı kesintiler uzar Enerji uzmanı Mehmet Doğan: Dua edelim 7-8 derece sıcaklık olsun, yoksa doğalgaz kaynaklı kesintiler uzar

İran gazı nedeniyle yaşanan kısıntıları GazDay Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Doğan, “Eğer 7-8 derece sıcaklıkları görürsek doğalgazdan tasarruf sağlayarak bu krizi aşabiliriz aksi halde kesintiler uzayabilir. Tuz Gölü rezervindeki gaz 2-3 güne biter. Eğer gaz gelmezse Konya-Kayseri bölgesine gaz verebilmek çok zor” dedi.Mehmet Doğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Bizim doğalgaz için iki depomuz var. Biri stratejik depo olarak adlandırdığımız eski yeraltı rezervinin Silivri’de bulunan doğalgaz deposuna döndürülmüş hali. Kışın her gün belirli bir miktarı verebilmek için planlanmış bir depodur. Bu tip depolar kış bittikten sonra bahar aylarıyla birlikte doldurulmaya başlar. Kışın da kullanmaya başlarsınız. Her gün düzenli bir doğalgazı sisteme bu vasıtayla aktarmayı planlarsınız. Silivri deposu daha önceki yıllarda hemen hemen tam dolu giriyorduk kışa. Bu depoda 3.1 milyar metreküp kapasite var ve normalde 3 milyar metreküp ile kışa başlıyorduk ama bu sene bu depolara 1.6 milyar metreküple girmiş olduk. Doğalgaz fiyatları çok pahalıydı, muhtemelen pahalı olduğu için de pahalı doğalgaz almamak için yazın depolardaki gazı kullandık.Tuz gölünde 2-3 günlük gaz kaldıTuz gölünde çok az bir gaz kaldı takribi olarak 2-3 günlük gaz kalmıştır. Kayseri ve Konya bölgesini Tuz Gölü ile götürüyoruz diyebilirim. Benim en büyük korkum Tuz gölündeki gaz rezervi biterse eğer İran’dan da gaz gelmezse Konya ve Kayseri bölgesinde ciddi sıkıntı yaşanabilir çünkü oraya gaz verilmesi gerekiyor ama herhangi bir gaz kaynağımız yok. Hafta sonu soğuklar devam ederse ve İran’dan gaz gelmezse Tuz Gölü'nde de gaz biterse Konya ve Kayseri bölgesi çok sıkıntı bir süreç yaşar.Havanın ısınması müthiş bir şeyHaftasonu hava sıcaklıkları 7-8 dereceye çıkıyor ve bu bizim için müthiş bir şey. Şu anda 0 ile 4 derece arasında konutlar ortalama 10 milyon metreküp doğalgaz tüketir ve 18 milyon konut olduğunu düşünülürse günlük olarak 180 milyon hatta soğukluğa bağlı olarak 200 milyon metreküp doğalgaz kullanılmış olur. Sanayide elektrik kesintileri oldu elektrik santrallerine giden gaz da kesildi ve bu duruma baktığımız zaman 250 milyon metreküp doğalgaz kullanmış oluyoruz. Havalar hafta sonu ısınıyor ve eğer 7-8 dereceyi görürsek o zaman konut başına günlük 6-7 milyon metreküp tüketiriz yani ortalama 110 metreküp civarı tüketmiş oluruz. Şuan ki kullanıma bağlı olarak yaklaşık 60 milyon metreküp daha az tüketim olacak gibi duruyor. Bu az tüketim durumunda da hemen doğalgazı Tuz Gölü'ne depolamamız gerekiyor ki soğuk günler tekrar gelebilir."

tuz gölü

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, doğalgaz, аудио, tuz gölü, enerji