https://tr.sputniknews.com/20220126/erdogan-kocun-kazandigi-kalamis-yat-limani-ihalesini-iptal-etmisti-bae-radara-aldi-1053134269.html

Erdoğan, Koç'un kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesini iptal etmişti: 'BAE radara aldı'

Erdoğan, Koç'un kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesini iptal etmişti: 'BAE radara aldı'

Dünya yazarı Kerim Ülker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iptal edilen Kalamış Yat Limanı projesinin BAE'nin radarına girdiğini söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T10:15+0300

2022-01-26T10:15+0300

2022-01-26T10:15+0300

recep tayyip erdoğan

bae

koç holding

kalamış yat limanı

türkiye

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Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiğini duyurmuştu. Dünya yazarı Kerim Ülker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iptal edilen Kalamış Yat Limanı projesiyle BAE'nin ilgilendiğini yazdı.Ülker, "Körfez Bölgesi’ne yakın, yatırım ve satın alma konularında önemli projelere imza atan kaynağıma bundan sonrasını sorduğumda ise ilginç açıklamalarda bulundu. Dubai’de yaşayan ve bölgeyi iyi bilen kaynağım, 'BAE bu konuya en fazla ilgi gösteren ülke. Türkiye’ye 10 milyar dolarlık fon ayırdıklarını açıkladılar. Hatırlarsanız Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, bu fonun potansiyel gördüğü sektörleri anlatırken liman ve turizm yatırımlarını da söylemişti. Burada Kalamış için bir hazırlık süreci olduğunu duydum. Teklif verecekler diye düşünüyorum' dedi" ifadelerini kullandı. 'İptallerin gerekçesi ihalelerin TL ile yapılması'Geçen hafta, önceki yıl eylül ayında 605 milyon liralık teklif yapan Aydem Enerji'ye verilen Muğla’daki Akköprü Hidroelektrik Santrali Projesi'nin de Erdoğan’ın imzasıyla iptal edildiğini hatırlatan Ülker, şu ifadeleri kullandı: "Gerekçesi açıklanmayan her iki iptal kararının altında ihalelerin TL ile yapılması olduğunu öğrendim. Şöyle ki Koç Holding’in kazandığı Kalamış ihalesinin yapıldığı 7 Ekim 2021’de dolar 8.87 TL idi. Yani kaba bir hesapla 281 milyon dolara mal olmuştu. Eğer dolar üzerinden yapılsaydı 281 milyon doların karşılığı da 3.8 milyar TL. Yani arada 1.3 milyar TL’lik bir değişim fark söz konusu. Benzer şekilde yine TL ile yapılan Aydem’in kazandığı ihale döneminde ise dolar yine benzer rakamlarda; 8.63 TL idi. Kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre, TL ile yapılan her iki ihale, dolardaki değişim nedeniyle iptal edilmiş."

bae

kalamış yat limanı

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recep tayyip erdoğan, bae, koç holding, kalamış yat limanı