Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.Paşinyan’ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.20 Ocak'taki hükümet toplantısında Paşinyan, Kovid-19 aşısının üçüncü takviye dozunu aldığını açıklamıştı.Bu hafta içinde Ermenistan'da vaka sayıları keskin bir şekilde artış gösterdi. Geçen hafta 500-900 arası seyreden günlük vaka sayısı 26 Ocak’ta 1900’ün üzerine çıktı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.
Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
Paşinyan’ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.
20 Ocak'taki hükümet toplantısında Paşinyan, Kovid-19 aşısının üçüncü takviye dozunu aldığını açıklamıştı.
Bu hafta içinde Ermenistan'da vaka sayıları keskin bir şekilde artış gösterdi. Geçen hafta 500-900 arası seyreden günlük vaka sayısı 26 Ocak’ta 1900’ün üzerine çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı.