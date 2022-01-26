https://tr.sputniknews.com/20220126/ermenistan-basbakani-pasinyanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1053164976.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T22:50+0300

2022-01-26T22:50+0300

2022-01-26T22:50+0300

koronavirüs

ermenistan

nikol paşinyan

pozitif

kovid-19

koronavirüs testi

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Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.Paşinyan’ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.20 Ocak'taki hükümet toplantısında Paşinyan, Kovid-19 aşısının üçüncü takviye dozunu aldığını açıklamıştı.Bu hafta içinde Ermenistan'da vaka sayıları keskin bir şekilde artış gösterdi. Geçen hafta 500-900 arası seyreden günlük vaka sayısı 26 Ocak’ta 1900’ün üzerine çıktı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı.

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ermenistan, nikol paşinyan, pozitif, kovid-19, koronavirüs testi