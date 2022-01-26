Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220126/ermenistan-basbakani-pasinyanin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1053164976.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T22:50+0300
2022-01-26T22:50+0300
koronavirüs
ermenistan
nikol paşinyan
pozitif
kovid-19
koronavirüs testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044785812_0:223:2851:1826_1920x0_80_0_0_3eed59bed7ae8b0140da4123ff0efacc.jpg
Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.Paşinyan’ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.20 Ocak'taki hükümet toplantısında Paşinyan, Kovid-19 aşısının üçüncü takviye dozunu aldığını açıklamıştı.Bu hafta içinde Ermenistan'da vaka sayıları keskin bir şekilde artış gösterdi. Geçen hafta 500-900 arası seyreden günlük vaka sayısı 26 Ocak’ta 1900’ün üzerine çıktı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı.
https://tr.sputniknews.com/20211014/rusyanin-askeri-personel-icin-gonderdigi-100-bin-asi-ermenistana-ulasti-1049825200.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044785812_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_b35b4e5dbb7a0fbb9d237d26039a87c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, nikol paşinyan, pozitif, kovid-19, koronavirüs testi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

22:50 26.01.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян / Fotoğraf bankasına girErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.
Ermenistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Nikol Paşinyan’ın kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.
Paşinyan’ın hastalığı asemptomatik geçirdiği ve evinden çalışmaya devam edeceği belirtildi.
20 Ocak'taki hükümet toplantısında Paşinyan, Kovid-19 aşısının üçüncü takviye dozunu aldığını açıklamıştı.
Bu hafta içinde Ermenistan'da vaka sayıları keskin bir şekilde artış gösterdi. Geçen hafta 500-900 arası seyreden günlük vaka sayısı 26 Ocak’ta 1900’ün üzerine çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı.
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
KORONAVİRÜS
Rusya'nın askeri personel için gönderdiği 100 bin aşı Ermenistan’a ulaştı
14 Ekim 2021, 17:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce