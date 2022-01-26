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Esad’dan ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları için af ilanı
Esad’dan ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları için af ilanı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için tam genel af ilan etti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:11+0300
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dünya
suriye
asker
esad
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Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı” ifadesine yer verildi.Af kapsamına, 1950’de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.Esad’ın kararına göre af, Suriye’de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.
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suriye, asker, esad

Esad’dan ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları için af ilanı

00:11 26.01.2022 (güncellendi: 00:15 26.01.2022)
© AFP 2021 / LOUAI BESHARABeşar Esad
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / LOUAI BESHARA
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için tam genel af ilan etti.
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı” ifadesine yer verildi.
Af kapsamına, 1950’de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.
Esad’ın kararına göre af, Suriye’de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.
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