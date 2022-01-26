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Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi
Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi
Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T05:07+0300
2022-01-26T05:07+0300
2022-01-26T05:09+0300
türkiye
eskişehir
yangın
hayvan
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak can verdi.Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/tiner-dokerek-odunlari-tutusturmak-istediler-4-yarali-1053114230.html
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Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi 05:07 26.01.2022 (güncellendi: 05:09 26.01.2022)
Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak can verdi.
Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.