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Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi
Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi
Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T05:07+0300
2022-01-26T05:09+0300
türkiye
eskişehir
yangın
hayvan
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak can verdi.Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/tiner-dokerek-odunlari-tutusturmak-istediler-4-yarali-1053114230.html
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eskişehir, yangın, hayvan

Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi

05:07 26.01.2022 (güncellendi: 05:09 26.01.2022)
© İHA / Ali Furkan ÇetinerEskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi.
Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / Ali Furkan Çetiner
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Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak can verdi.
Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.
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