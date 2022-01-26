https://tr.sputniknews.com/20220126/eskisehirde-agilda-cikan-yanginda-80-hayvan-can-verdi-1053130469.html

Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi

Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan can verdi

Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan can verdi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T05:07+0300

2022-01-26T05:07+0300

2022-01-26T05:09+0300

türkiye

eskişehir

yangın

hayvan

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak can verdi.Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/tiner-dokerek-odunlari-tutusturmak-istediler-4-yarali-1053114230.html

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eskişehir, yangın, hayvan