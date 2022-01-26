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https://tr.sputniknews.com/20220126/fatihte-madde-bagimlisi-kisi-yaktigi-ates-uzerine-sicrayinca-yanarak-hayatini-kaybetti-1053165378.html
Fatih'te madde bağımlısı kişi, yaktığı ateş üzerine sıçrayınca yanarak hayatını kaybetti
Fatih'te madde bağımlısı kişi, yaktığı ateş üzerine sıçrayınca yanarak hayatını kaybetti
İstanbul Fatih’te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:02+0300
2022-01-26T23:06+0300
türkiye
fatih
uyuşturucu
madde
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı. Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, “Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep’te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış” dedi.
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fatih, uyuşturucu, madde

Fatih'te madde bağımlısı kişi, yaktığı ateş üzerine sıçrayınca yanarak hayatını kaybetti

23:02 26.01.2022 (güncellendi: 23:06 26.01.2022)
© İHA / ENSAR KIRANLIOĞLU-AW528709Fatih'te yangın
Fatih'te yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / ENSAR KIRANLIOĞLU-AW528709
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İstanbul Fatih’te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı. Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, “Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep’te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış” dedi.
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