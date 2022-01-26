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Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu
Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için yarın cenaze töreni düzenlenecek. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:37+0300
2022-01-26T12:40+0300
fatma girik
yaşam
cenaze töreni
cemal reşit rey konser salonu
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Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile adına açıklamada bulunan Ahmet Hamdi Gürbüz, 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacağını söyledi.Gürbüz, sanatçının cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacağını belirterek, ardından defin için Bodrum'a götürüleceğini kaydetti.Girik'in Bodrumda aile mezarlığına Memduh Ün'ün yanına defnedileceğini aktaran Gürbüz, "Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini ifade etti" dedi.Sanatçı için dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220125/sisli-belediye-baskani-keskin-hava-kosullari-nedeniyle-fatma-giriki-anma-toreni-ertelendi-1053092835.html
cemal reşit rey konser salonu
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fatma girik, cenaze töreni, cemal reşit rey konser salonu

Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

12:37 26.01.2022 (güncellendi: 12:40 26.01.2022)
© AAFatma Girik
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için yarın cenaze töreni düzenlenecek.
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile adına açıklamada bulunan Ahmet Hamdi Gürbüz, 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacağını söyledi.
Gürbüz, sanatçının cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacağını belirterek, ardından defin için Bodrum'a götürüleceğini kaydetti.
Girik'in Bodrumda aile mezarlığına Memduh Ün'ün yanına defnedileceğini aktaran Gürbüz, "Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini ifade etti" dedi.
Sanatçı için dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
Fatma Girik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Şişli Belediye Başkanı Keskin: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi
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