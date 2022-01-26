https://tr.sputniknews.com/20220126/fatma-girikin-cenaze-programi-netlesti-1053140567.html

Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için yarın cenaze töreni düzenlenecek. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:37+0300

2022-01-26T12:37+0300

2022-01-26T12:40+0300

fatma girik

yaşam

cenaze töreni

cemal reşit rey konser salonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053140533_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1e717e2b91de1c6bea14f8ef94945e4d.jpg

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile adına açıklamada bulunan Ahmet Hamdi Gürbüz, 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacağını söyledi.Gürbüz, sanatçının cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacağını belirterek, ardından defin için Bodrum'a götürüleceğini kaydetti.Girik'in Bodrumda aile mezarlığına Memduh Ün'ün yanına defnedileceğini aktaran Gürbüz, "Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini ifade etti" dedi.Sanatçı için dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220125/sisli-belediye-baskani-keskin-hava-kosullari-nedeniyle-fatma-giriki-anma-toreni-ertelendi-1053092835.html

cemal reşit rey konser salonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatma girik, cenaze töreni, cemal reşit rey konser salonu