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https://tr.sputniknews.com/20220126/fed-faiz-oranlarinda-degisiklik-yapmadi-1053163875.html
Fed, faiz oranlarında değişiklik yapmadı
Fed, faiz oranlarında değişiklik yapmadı
ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayarak, oranlarda değişikliğe gitmedi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T22:04+0300
2022-01-26T22:24+0300
fed
fed faiz artırdı mı
fed faiz kararı
ekonomi
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ABD Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı.Banka, federal fonlama faizini yüzde 0-0.25 aralığında tuttu.Karar metninde, faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilerek, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği kaydedildi.Metinde, yüzde 2'yi aşan enflasyon ve güçlü istihdam piyasasıyla birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faizleri yakında artırmaya başlamasının uygun olacağını öngördüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-zaman-icinde-daha-fazla-artirmak-zorunda-kalirsak-artiririz-1052639585.html
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fed, fed faiz artırdı mı, fed faiz kararı

Fed, faiz oranlarında değişiklik yapmadı

22:04 26.01.2022 (güncellendi: 22:24 26.01.2022)
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayarak, oranlarda değişikliğe gitmedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı.
Banka, federal fonlama faizini yüzde 0-0.25 aralığında tuttu.
Karar metninde, faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilerek, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği kaydedildi.
Metinde, yüzde 2'yi aşan enflasyon ve güçlü istihdam piyasasıyla birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faizleri yakında artırmaya başlamasının uygun olacağını öngördüğü belirtildi.
Fed Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız
11 Ocak, 23:16
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