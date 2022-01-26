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Fenerbahçe'de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T15:06+0300
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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Fenerbahçe'de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

15:06 26.01.2022 (güncellendi: 15:21 26.01.2022)
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Flickr
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Fenerbahçe, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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