https://tr.sputniknews.com/20220126/floridada-hava-durumu-uyarisi-gokten-iguana-yagabilir-1053155000.html

Florida'da hava durumu uyarısı: Gökten iguana yağabilir

Florida'da hava durumu uyarısı: Gökten iguana yağabilir

ABD'nin Florida eyaletinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte hava durumu uzmanlarından sıra dışı bir uyarı geldi. Uzmanlar, ağaçlarda uyumayı seven iguanaların... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T17:12+0300

2022-01-26T17:12+0300

2022-01-26T17:12+0300

yaşam

abd

hava durumu

florida

iguana

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Florida'da gökten sürüngenlerin yağdığına dair çok sayıda haberin ardından, yetkililerden alışılmadık bir hava durumu uyarısı yapıldı.Eyalet genelinde düşmeye başlayan sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları söylenen Florida sakinleri ayrıca, gökten iguana yağabileceği konusunda uyarıldı.Sıcak iklimlerde ağaçlarda uyuyan ancak havanın soğumasıyla birlikte vücutları donan iguanalar bu nedenle tutundukları dallardan düşüyor. Soğuktan sersemlemiş sürüngenlerin düşseler dahi çabucak iyileşebildiklerini belirten yetkililer, bu nedenle yerel halktan karşılaştıkları iguanaları doğal ortamlarında bırakmaları istendi.Hava durumu sunucusu Vivian Gonzalez, insanlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunmak için attığı tweette şu ifadeleri kullandı:Palm Beach Hayvanat Bahçesi'nden Emily Maple geçen yıl sıradışı doğa fenomenine ilişkin şun açıklamayı yapmıştı:Uzmanlara göre iguanalar soğuk havalarda canlı kalabilmek için adaptasyon kabiliyeti geliştiriyor.Kendisini 'iguana avcısı' diye tanıtan Steve Kavashansky, iguanaların soğuk havaya giderek daha da alıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

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abd, hava durumu, florida, iguana