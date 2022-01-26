https://tr.sputniknews.com/20220126/fransa-almanya-hattinda-bu-meseleye-biz-kendi-cozumumuzu-arayip-bulmak-isteriz-yaklasimi-hakim-1053216320.html

'Fransa-Almanya hattında bu meseleye biz kendi çözümümüzü arayıp bulmak isteriz yaklaşımı hakim'

'Fransa-Almanya hattında bu meseleye biz kendi çözümümüzü arayıp bulmak isteriz yaklaşımı hakim'

Osman Çutsay’a göre, Almanya-Fransa hattında Rusya ile krizde çözüm arama yaklaşımı var, Alman Deniz Kuvvetleri Komutanının istifa ettirilmesi skandalı ise... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T23:58+0300

2022-01-26T23:58+0300

2022-01-28T00:58+0300

eksen

abd

rusya

ukrayna

almanya

çin

nato

stepan bandera

olaf scholz

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ABD ve NATO, bir buçuk ayın ardından Rusya Federasyonu'nun güvenlik garantileri anlaşmaları teklifine yazılı yanıt verirken, bu yanıtın diplomatik müzakereler için daha iyi olacağı gerekçesiyle gizli tutulmasını istedi.Rusya'nın NATO'nun genişleme politikaları ve sınırlarına füze sistemleri dahil silah yığınağının durdurulması talepleri karşısında meseleyi 'Ukrayna krizi' olarak koyan Batı bloğu diğer yandan 'Rusya Ukrayna'yı işgal edecek' başlığıyla yürüttüğü enformasyon savaşının hızını kesmiyor.Bu söylem eşliğinde ABD, Britanya, Kanada gibi Anglo-Amerikan ülkeler ve Doğu Avrupa'daki ortakları Ukrayna'yı silah yığmaya devam ederken, kimi uzmanlar Almanya ve Fransa'nın daha temkinli durduğu görüşünde. Geçen hafta gerginlik politikalarına itiraz eden Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kai-Achim Schönbach'ın disiplin soruşturması açılarak istifa ettirilmesi dikkat çekerken Berlin, Kiev'e ölümcül silah vermeme politikasını sürdürüyor. Berlin, Kiev'e sahra hastanesinin yanı sıra 5 bin miğferle destek verme açıklaması yapmış durumda.ABD ve NATO'nun genişleme krizinde AB'nin dikkat çekici ülkesi Berlin'in tutumunu Almanya'da yaşayan gazeteci ve yazar Osman Çutsay ile konuştuk.'Fransa-Almanya hattında bu meseleye biz kendi çözümümüzü arayıp bulmak isteriz yaklaşımı hakim'Osman Çutsay’a göre Scholz hükümeti, Merkel’in attığı adımlara kendi rengini vererek devam ettirmek istiyor. Başbakan Scholz'un Paris'e giderek Macron ile görüştüğünü, Paris'te Normandiya formatında görüşmelerin yeniden yapıldığını anımsatan Çutsay, ABD'nin Rusya sınırlarında bir NATO kampanyasını zorlamasının aksine Berlin'in gerilimi azaltmak arzusunda olduğunu dile getirdi. Çutsay'a göre, Almanya 'Çin'e karşı dikkatli olmalıyız' bakışıyla hareket etmek istiyor:‘Ortada AB-Rusya denklemi var ve bunu çözmek kolay değil’Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Schönbach'ın 'Putin'e saygı gösterilmesi' vurgusu yaparken 'Çin ile karşı karşıya geleceksek Rusya'yı kaybetmemeliyiz görüşünü dile getirdikten sonra istifa ettirilmesi skandalına atıf yapan Çutsay, aslında bu görüşün Amerikan tezlerini savunmak anlamına geldiğini belirtti.Bu skandalın ortada ciddi bir tartışma döndüğüne işaret olduğunu söyleyen Çutsay, bunun da ABD'nin Avrupa'daki rolüyle ilgili olduğunu vurguladı:'Bandera denilen bu faşist Münih’te öldürüldü, mezarı Münih'tedir; Almanya bunların tehlikelerinin farkında'Almanya’nın yıllardır Ukrayna’ya silah satmamakta direndiğini ifade eden Almanya yönetiminin Ukrayna'da etkili olan neo-Nazi Banderistler ve Avrupa'yı ataşe atabileceklerinin ayırdında olduğunu ve bu meseleyi kamuoyundan biraz da sakladıkları görüşünde:'Berlin burada ABD’yi bir patron olarak kabul etmeyecektir'Almanya'nın jeo-ekonomik bir güç olarak tepkilerinde Çin faktörünün etkili olduğunu anlatan Çutsay, Avrupa'da ne olacağını kimsenin bilmediği bir ortam bulunduğunu söylerken, diğer yandan Almanya'nın ABD'nin patronluğunu da kabullenmeyeceği öngörüsünde bulundu:'Rusya her zaman Avrupa için çok büyük bir faktör; burada bir ara çözüm bulacaklar'Rusya'nın her zaman Avrupa için çok büyük bir faktör olduğunu söyleyen Çutsay, dolayısıyla Rusya'yı da katacak bir formül geliştirmeye çalışacakları görüşünde. Scholz'un ketumluğuna dikkat çeken Çutsay, yeni başbakanın Merkel'den çok da farklı bir politikacı olmadığını ve Merkel'inkiyle çelişmeyen bir yol izlemeye çabalayacağı değerlendirmesinde bulundu:

rusya

ukrayna

almanya

çin

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, ukrayna, almanya, çin, nato, stepan bandera, olaf scholz