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Fransa'da bir günde yarım milyonu aşkın yeni vaka
Fransa'da bir günde yarım milyonu aşkın yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 501 bin 635 Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülkede son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 366 bin 179'a yükseldi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fransa
koronavirüs
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Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 501 bin 635 yeni vaka bildirildi.Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 364 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 129 bin 489'a çıktı.Ülkede bir günde 501 bin 635 kişide virüs tespit edildi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 366 bin 179'a yükseldi.Hastanelerde 3 bin 741'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 189 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı 27 Nisan 2021'den bu yana ilk kez 30 bini geçti.
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fransa, koronavirüs

Fransa'da bir günde yarım milyonu aşkın yeni vaka

09:15 26.01.2022
© REUTERS / YVES HERMANFransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire
Fransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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Fransa'da son 24 saatte 501 bin 635 Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülkede son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 366 bin 179'a yükseldi.
Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 501 bin 635 yeni vaka bildirildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 364 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 129 bin 489'a çıktı.

Ülkede bir günde 501 bin 635 kişide virüs tespit edildi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 366 bin 179'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 741'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 189 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı 27 Nisan 2021'den bu yana ilk kez 30 bini geçti.
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