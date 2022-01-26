Katıldığı televizyon programının ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı 'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklaması yaptı. Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.
Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Katıldığı televizyon programının ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı 'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklaması yaptı.
Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.