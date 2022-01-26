https://tr.sputniknews.com/20220126/gazeteci-sedef-kabasin-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi-1053139776.html

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:22+0300

2022-01-26T12:22+0300

2022-01-26T12:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sedef kabaş

itiraz

cumhurbaşkanına hakaret

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Katıldığı televizyon programının ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı 'ı özgürlüğüne kavuşturacağız" açıklaması yaptı. Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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recep tayyip erdoğan, sedef kabaş, itiraz, cumhurbaşkanına hakaret