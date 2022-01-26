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Gazze sınırında silahıyla atış yaptığı videoyu TikTok'ta yayınlayan İsrail askerine hapis cezası
Gazze sınırında silahıyla atış yaptığı videoyu TikTok'ta yayınlayan İsrail askerine hapis cezası
İsrail'de, Gazze Şeridi sınırında yarı otomatik tüfeğiyle atış yaptığı videoyu TikTok platformunda yayınlayan İsrail ordusu askerine 10 gün hapis cezası... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:38+0300
2022-01-26T00:38+0300
dünya
israil
asker
gazze şeridi
hapis cezası
tiktok
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İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir asker, İsrail'i Gazze Şeridi'nden ayıran sınır çitine yarı otomoatik tüfeğiyle atış yaptığı bir videoyu, sosyal paylaşım platformu TikTok'ta yayınladı.Asker, videonun fark edilmesinin ardından 10 gün hapis cezası aldı.İsrail ordusundan Times of Israel'e yapılan açıklamada, "Askerin videodaki davranışı, askerler ve komutanların riayet etmesi beklenen kurallara aykırı" ifadeleri kullanıldı.Diğer yandan ordu, askerin kimliği rütbesi, hadisenin meydana geldiği tarih ya da ölen ve yaralananların olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.İsrailli askerin söz konusu eylemi, Filistinli sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/israil-guclerinden-okul-baskini-2-ogrenci-gozleri-baglanarak-gozaltina-alindi-1052852512.html
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israil, asker, gazze şeridi, hapis cezası, tiktok

Gazze sınırında silahıyla atış yaptığı videoyu TikTok'ta yayınlayan İsrail askerine hapis cezası

00:38 26.01.2022
© roysharon11 / Twitterİsrail'de, Gazze Şeridi sınırında yarı otomatik tüfeğiyle atış yaptığı videoyu TikTok platformunda yayınlayan İsrail ordusu askerine 10 gün hapis cezası verildi.
İsrail'de, Gazze Şeridi sınırında yarı otomatik tüfeğiyle atış yaptığı videoyu TikTok platformunda yayınlayan İsrail ordusu askerine 10 gün hapis cezası verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© roysharon11 / Twitter
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İsrail'de, Gazze Şeridi sınırında yarı otomatik tüfeğiyle atış yaptığı videoyu TikTok platformunda yayınlayan İsrail ordusu askerine 10 gün hapis cezası verildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir asker, İsrail'i Gazze Şeridi'nden ayıran sınır çitine yarı otomoatik tüfeğiyle atış yaptığı bir videoyu, sosyal paylaşım platformu TikTok'ta yayınladı.
Asker, videonun fark edilmesinin ardından 10 gün hapis cezası aldı.
İsrail ordusundan Times of Israel'e yapılan açıklamada, "Askerin videodaki davranışı, askerler ve komutanların riayet etmesi beklenen kurallara aykırı" ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan ordu, askerin kimliği rütbesi, hadisenin meydana geldiği tarih ya da ölen ve yaralananların olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.
İsrailli askerin söz konusu eylemi, Filistinli sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.
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