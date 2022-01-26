https://tr.sputniknews.com/20220126/gazze-sinirinda-silahiyla-tis-yaptigi-videoyu-tiktokta-yayinlayan-israil-askerine-hapis-cezasi-1053126620.html

Gazze sınırında silahıyla atış yaptığı videoyu TikTok'ta yayınlayan İsrail askerine hapis cezası

Gazze sınırında silahıyla atış yaptığı videoyu TikTok'ta yayınlayan İsrail askerine hapis cezası

İsrail'de, Gazze Şeridi sınırında yarı otomatik tüfeğiyle atış yaptığı videoyu TikTok platformunda yayınlayan İsrail ordusu askerine 10 gün hapis cezası... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:38+0300

2022-01-26T00:38+0300

2022-01-26T00:38+0300

dünya

israil

asker

gazze şeridi

hapis cezası

tiktok

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İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir asker, İsrail'i Gazze Şeridi'nden ayıran sınır çitine yarı otomoatik tüfeğiyle atış yaptığı bir videoyu, sosyal paylaşım platformu TikTok'ta yayınladı.Asker, videonun fark edilmesinin ardından 10 gün hapis cezası aldı.İsrail ordusundan Times of Israel'e yapılan açıklamada, "Askerin videodaki davranışı, askerler ve komutanların riayet etmesi beklenen kurallara aykırı" ifadeleri kullanıldı.Diğer yandan ordu, askerin kimliği rütbesi, hadisenin meydana geldiği tarih ya da ölen ve yaralananların olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.İsrailli askerin söz konusu eylemi, Filistinli sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.

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israil, asker, gazze şeridi, hapis cezası, tiktok