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Gazze sınırında silahıyla atış yaptığı videoyu TikTok'ta yayınlayan İsrail askerine hapis cezası
© roysharon11 / Twitterİsrail'de, Gazze Şeridi sınırında yarı otomatik tüfeğiyle atış yaptığı videoyu TikTok platformunda yayınlayan İsrail ordusu askerine 10 gün hapis cezası verildi.
İsrail'de, Gazze Şeridi sınırında yarı otomatik tüfeğiyle atış yaptığı videoyu TikTok platformunda yayınlayan İsrail ordusu askerine 10 gün hapis cezası verildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir asker, İsrail'i Gazze Şeridi'nden ayıran sınır çitine yarı otomoatik tüfeğiyle atış yaptığı bir videoyu, sosyal paylaşım platformu TikTok'ta yayınladı.
Asker, videonun fark edilmesinin ardından 10 gün hapis cezası aldı.
İsrail ordusundan Times of Israel'e yapılan açıklamada, "Askerin videodaki davranışı, askerler ve komutanların riayet etmesi beklenen kurallara aykırı" ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan ordu, askerin kimliği rütbesi, hadisenin meydana geldiği tarih ya da ölen ve yaralananların olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.
İsrailli askerin söz konusu eylemi, Filistinli sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.
While social media platforms censor the Palestinian content for its "violence", an Israeli soldier is shooting near Gaza, just to take an amusing TikTok video! pic.twitter.com/aLBoMgU6iW— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) January 25, 2022
Since 2000, Edward Said has been roundly criticized in Israel & US for once (symbolically) throwing a rock towards Israel from South Lebanon.— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) January 25, 2022
In 2022, an Israeli solider shooting live fire towards Gaza for a TikTok stunt: 🦗🦗🦗pic.twitter.com/jGi6aKAoKm