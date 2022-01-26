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Hollanda'da kapanma tedbirleri sona eriyor
Hollanda'da kapanma tedbirleri sona eriyor
Hollanda hükümeti tarafından, Kovid-19 salgınında vaka artışını ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için yaklaşık 2.5 aydır yürürlüğe konulan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T01:58+0300
2022-01-26T01:58+0300
koronavirüs
hollanda
kapanma
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlenen basın toplantısında, Omicron varyantının etkisi ve artan vakalara rağmen risk alarak her yeri, bazı kurallara uyma şartıyla belirli saate kadar açacaklarını belirtti.Rutte, alınan gevşetme kararına göre, 6 hafta boyunca kapanma döneminin tamamen son bulacağını duyurdu.Bu süre zarfında vaka sayılarının şimdiye göre çok daha yüksek olacağına dikkati çeken Rutte, bu nedenle herkesi gelecek üç hafta boyunca geçerli olacak kurallara uymaya çağırarak, 3 hafta sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını bildirdi.Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers de sıkı Kovid-19 önlemleri ile uzun süre yaşamanın hayatı sınırlandırdığını hem sağlığa hem de topluma zarar verdiğini dile getirdi.Açıklanan önlemlere göre, bu zamana kadar açık olan temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmecilerin yanı sıra restoran, kafeterya, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri de açık olacak.Bugüne kadar farklı açılış ve kapanış saatleri uygulanan sektörlerde açılış ve kapanış saatleri 05.00 ile 22.00 saatleri arasında olacak.Müze gibi ziyaretçilerin dolaştığı yerlere en fazla 1250 kişi kabul edilirken, beş metrekareye en fazla bir ziyaretçi alınacak.Tüm spor faaliyetleri serbest bırakılırken, profesyonel futbol müsabakalarına seyirci alınabilecek.Restoran ve kafelere, tiyatro ve konser salonlarına, kumarhanelere, müzelere, kapalı spor salonlarına, sinemalara, hayvanat bahçelerine, lunaparklara ve saunalara girişlerde 13 yaşından büyüklerin "Korona Kartı" göstermesi gerekecek.18 yaş altı öğrencilerde tüm sınıf yerine sadece Kovid-19 testi pozitif çıkan öğrenci karantinaya girecek.Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma, kapalı alanlarda maske şartı ve evlerde 13 yaşından büyük en fazla 2 misafir kabul edebilme şartı devam edecek.Festivaller gibi etkinliklere henüz izin verilmezken gece kulüpleri de kapalı kalacak.
https://tr.sputniknews.com/20220119/hollandada-kovid-19-protestosu-tiyatro-ve-muzeler-bir-gunlugune-guzellik-salonu-ve-kuafor-oldu-1052914403.html
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hollanda, kapanma, koronavirüs, kovid-19, omicron

Hollanda'da kapanma tedbirleri sona eriyor

01:58 26.01.2022
© REUTERS / Piroschka van de WouwHollanda - koronavirüs
Hollanda - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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Hollanda hükümeti tarafından, Kovid-19 salgınında vaka artışını ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için yaklaşık 2.5 aydır yürürlüğe konulan kapanmalar, bugünden itibaren 6 haftalığına sona erecek.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlenen basın toplantısında, Omicron varyantının etkisi ve artan vakalara rağmen risk alarak her yeri, bazı kurallara uyma şartıyla belirli saate kadar açacaklarını belirtti.
Rutte, alınan gevşetme kararına göre, 6 hafta boyunca kapanma döneminin tamamen son bulacağını duyurdu.
Bu süre zarfında vaka sayılarının şimdiye göre çok daha yüksek olacağına dikkati çeken Rutte, bu nedenle herkesi gelecek üç hafta boyunca geçerli olacak kurallara uymaya çağırarak, 3 hafta sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını bildirdi.
Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers de sıkı Kovid-19 önlemleri ile uzun süre yaşamanın hayatı sınırlandırdığını hem sağlığa hem de topluma zarar verdiğini dile getirdi.
Açıklanan önlemlere göre, bu zamana kadar açık olan temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmecilerin yanı sıra restoran, kafeterya, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri de açık olacak.
Bugüne kadar farklı açılış ve kapanış saatleri uygulanan sektörlerde açılış ve kapanış saatleri 05.00 ile 22.00 saatleri arasında olacak.
Müze gibi ziyaretçilerin dolaştığı yerlere en fazla 1250 kişi kabul edilirken, beş metrekareye en fazla bir ziyaretçi alınacak.
Tüm spor faaliyetleri serbest bırakılırken, profesyonel futbol müsabakalarına seyirci alınabilecek.
Restoran ve kafelere, tiyatro ve konser salonlarına, kumarhanelere, müzelere, kapalı spor salonlarına, sinemalara, hayvanat bahçelerine, lunaparklara ve saunalara girişlerde 13 yaşından büyüklerin "Korona Kartı" göstermesi gerekecek.
18 yaş altı öğrencilerde tüm sınıf yerine sadece Kovid-19 testi pozitif çıkan öğrenci karantinaya girecek.
Evden çalışma tavsiyesi, sosyal mesafe uygulaması, toplu taşıma, kapalı alanlarda maske şartı ve evlerde 13 yaşından büyük en fazla 2 misafir kabul edebilme şartı devam edecek.
Festivaller gibi etkinliklere henüz izin verilmezken gece kulüpleri de kapalı kalacak.
Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü.Hollanda'da Kovid1-9 önlemleri kapsamında kültür-sanat sektörünün faaliyetlerinin durdurulmasına tepki olarak birçok tiyatro ve konser salonu, bir günlüğüne kuaför, masaj ve güzellik salonuna dönüştürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
KORONAVİRÜS
Hollanda'da 'Kovid-19' protestosu: Tiyatro ve müzeler bir günlüğüne güzellik salonu ve kuaför oldu
19 Ocak, 23:44
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