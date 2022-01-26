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İBB saat vererek uyardı: Kar yağışı akşam geri dönüyor
İBB saat vererek uyardı: Kar yağışı akşam geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre kar yağışının 20.00’den sonra Avrupa Yakası’nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda tekrardan etkili... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T14:42+0300
2022-01-26T14:43+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
uyarı
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İBB'den yapılan açıklamada, kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kar yağışının perşembe öğle saatlerinde İstanbul’u terk etmesi beklenirken, ‘dondurucu soğukların‘ cuma sabahına kadar etkili olacağı ifade edildi.İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:-D100 Beylikdüzü – TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.-Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.-Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.-Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.-Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-sehirler-arasi-otobus-seferleri-normale-dondu-1053135311.html
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istanbul, kar yağışı, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), uyarı

İBB saat vererek uyardı: Kar yağışı akşam geri dönüyor

14:42 26.01.2022 (güncellendi: 14:43 26.01.2022)
© İHA / İSMAİL COŞKUNİstanbul kar, kar yağışı
İstanbul kar, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / İSMAİL COŞKUN
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre kar yağışının 20.00’den sonra Avrupa Yakası’nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda tekrardan etkili olacağı tahmin ediliyor.
İBB'den yapılan açıklamada, kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Kar yağışının perşembe öğle saatlerinde İstanbul’u terk etmesi beklenirken, ‘dondurucu soğukların‘ cuma sabahına kadar etkili olacağı ifade edildi.
İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:
-D100 Beylikdüzü – TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.
-Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.
-Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.
-Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.
-Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.
İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri normale döndü
10:42
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