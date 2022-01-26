https://tr.sputniknews.com/20220126/ibb-saat-vererek-uyardi-kar-yagisi-geri-donuyor-1053147762.html

İBB saat vererek uyardı: Kar yağışı akşam geri dönüyor

İBB saat vererek uyardı: Kar yağışı akşam geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre kar yağışının 20.00’den sonra Avrupa Yakası’nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda tekrardan etkili... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:42+0300

2022-01-26T14:42+0300

2022-01-26T14:43+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

uyarı

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İBB'den yapılan açıklamada, kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kar yağışının perşembe öğle saatlerinde İstanbul’u terk etmesi beklenirken, ‘dondurucu soğukların‘ cuma sabahına kadar etkili olacağı ifade edildi.İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:-D100 Beylikdüzü – TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.-Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.-Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.-Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.-Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-sehirler-arasi-otobus-seferleri-normale-dondu-1053135311.html

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istanbul, kar yağışı, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), uyarı