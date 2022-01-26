https://tr.sputniknews.com/20220126/iga-coken-kargo-binasini-thy-ispanyol-sirkete-yaptirdi-1053135902.html

İGA: Çöken kargo binasını THY, İspanyol şirkete yaptırdı

İGA: Çöken kargo binasını THY, İspanyol şirkete yaptırdı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na ait kargo binasıyla ilgili açıklama yaptı. İGA, binanın kendilerine ait... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T11:01+0300

2022-01-26T11:01+0300

2022-01-26T11:14+0300

türkiye

thy

kargo

iga havalimanı işletmesi a.ş

istanbul havalimanı

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İki gün önce, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar ve fırtına nedeniyle çökmüştü. Çökme nedeniyle kimsenin yaralanmadığı ve binanın boş olduğu belirtilmişti. Bu gelişmeler üzerine İGA yaptığı açıklamada, binanın kendilerine değil THY'ye bağlı Turkish Cargo'ya olduğunu ifade etti. Geçici kargo binasının terminale 6 km uzaklıkta olduğu vurgulanan açıklamada, "Binanın inşaatının yapımının İGA ile ilişkisi bulunmayıp, söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır" denildi.

türkiye

istanbul havalimanı

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thy, kargo, iga havalimanı işletmesi a.ş, istanbul havalimanı