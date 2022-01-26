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İGA: Çöken kargo binasını THY, İspanyol şirkete yaptırdı
İGA: Çöken kargo binasını THY, İspanyol şirkete yaptırdı
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na ait kargo binasıyla ilgili açıklama yaptı. İGA, binanın kendilerine ait... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:01+0300
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kargo
iga havalimanı işletmesi a.ş
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İki gün önce, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar ve fırtına nedeniyle çökmüştü. Çökme nedeniyle kimsenin yaralanmadığı ve binanın boş olduğu belirtilmişti. Bu gelişmeler üzerine İGA yaptığı açıklamada, binanın kendilerine değil THY'ye bağlı Turkish Cargo'ya olduğunu ifade etti. Geçici kargo binasının terminale 6 km uzaklıkta olduğu vurgulanan açıklamada, "Binanın inşaatının yapımının İGA ile ilişkisi bulunmayıp, söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır" denildi.
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thy, kargo, iga havalimanı işletmesi a.ş, istanbul havalimanı

İGA: Çöken kargo binasını THY, İspanyol şirkete yaptırdı

11:01 26.01.2022 (güncellendi: 11:14 26.01.2022)
© İHA-DHAİstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA-DHA
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na ait kargo binasıyla ilgili açıklama yaptı. İGA, binanın kendilerine ait olmadığını, inşaatının da THY tarafından bir İspanyol şirkete yaptırıldığına dikkat çekti.
İki gün önce, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar ve fırtına nedeniyle çökmüştü. Çökme nedeniyle kimsenin yaralanmadığı ve binanın boş olduğu belirtilmişti.
Bu gelişmeler üzerine İGA yaptığı açıklamada, binanın kendilerine değil THY'ye bağlı Turkish Cargo'ya olduğunu ifade etti. Geçici kargo binasının terminale 6 km uzaklıkta olduğu vurgulanan açıklamada, "Binanın inşaatının yapımının İGA ile ilişkisi bulunmayıp, söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır" denildi.
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