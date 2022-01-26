https://tr.sputniknews.com/20220126/imamoglu-mobese-goruntulerinin-servis-edilmesinin-takipcisi-olacagim-1053141360.html

İmamoğlu: MOBESE görüntülerinin servis edilmesinin takipçisi olacağım

İmamoğlu: MOBESE görüntülerinin servis edilmesinin takipçisi olacağım

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'daki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Asla biz ve onlar diye bir bakışa sahip olmayacağız" dedi. İmamoğlu, yemek... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:57+0300

2022-01-26T12:57+0300

2022-01-26T13:11+0300

türkiye

istanbul

mobese

ibb

kar

akom

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini belirten İmamoğlu, "Asla biz ve onlar diye bir bakışın sahibi olmayacağız. İstanbul bir bütündür. İstanbullunun her kurumu İstanbulluya hizmet etmek durumundadır. Biz de bu bakışla her arkadaşımızın refleksini ona göre geliştirerek hizmet etmesi gerekir" dedi. İmamoğlu, "Ben AKOM'da sizlerle buluşmaya başladığım andan itibaren koordineli çalışma hususundaki dilimize de sağdaki işleyişimize de tavrımıza da çok dikkat ettik, ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Zaten bu dil değişmediği sürece ülkenin gündemi gerçek konular olmuyor. Çözüme kavuşması gereken konular konuşulmuyor bazen saçma sapan konular toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor" diye konuştu. Tuz stoğu tartışması21 Ocak Cuma'dan beri hazırlıklı olduklarını vurgulayan İmamoğlu, "Çok tartışılan tuz stoğu konusunda şunu ifade edelim. Özellikle 25-26 Ocak günlerinde oldukça yoğun tuz kullanımına ulaştık. İBB 4 gün içerisinde kullandığı tuz miktarı 72 bin 195 ton. 32 ton solüsyon kullanmışız. Bizim kullandığımız tuzun yanı sıra biz ilçe belediyelerinin de tuz ihtiyaçlarını karşıladık. 39 ilçe belediyesinin var olan tuz ihtiyacı için bizim depolarımıza geldiler ve temin edip dönüş yaptılar. Bu bizim söylediğimiz miktarlar İBB'nin miktarları. Bunun dışında kendi sorumluluk alanlarında kullanılan miktarlar vardır" ifadelerini kullandı. 'Sıfır sorun yaşanmasını beklemek hayalcilik olur'Çalışmaların başarılı şekilde yürütüldüğünü söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi: 'Manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettim'Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yemek tartışmalarını şaşkınlıkla takip ettiğini belirterek, "İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri ile kuracağı ilişki de sorumluluğudur" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

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istanbul, mobese, ibb, kar, akom, ekrem imamoğlu