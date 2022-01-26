https://tr.sputniknews.com/20220126/imfden-el-salvadora-bitcoin-uyarisi-1053127918.html

IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı

IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T01:19+0300

2022-01-26T01:19+0300

2022-01-26T01:19+0300

ekonomi

imf

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bitcoin

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Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunu tamamladı. El Salvador'un Eylül 2021'den bu yana kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi. Dünya'nın aktardığı habere göre IMF yetkililerinin ülkede Bitcoin'in resmi para birimi statüsünün kaldırılması ve Bitcoin yasasının kapsamının daraltılması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Bitcoin'e dayalı tahvil ihracı ile ilgili riskler konusunda da endişelerin dile getirildiği aktarıldı. Açıklamada, geçen yıl yüzde 10 büyüdüğü tahmin edilen El Salvador ekonomisinin bu yıl ise yüzde 3.2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı Orta Amerika ülkesi El Salvador, Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı. Bitcoin'i resmen tedavüle sokarak dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanındaki adımlarını hızlandırmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/imf-2022-kuresel-ekonomik-buyume-tahminini-dusurdu-1053115145.html

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