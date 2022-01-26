https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbul-atasehirde-is-makinesi-su-ve-buz-dolu-cukura-dustu-operator-araniyor-1053133430.html

Ataşehir'de iş makinesi su ve buz dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybetti

Ataşehir'de iş makinesi su ve buz dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T09:37+0300

2022-01-26T09:37+0300

2022-01-26T09:47+0300

türkiye

ataşehir

iş makinesi

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Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

türkiye

ataşehir

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ataşehir, iş makinesi