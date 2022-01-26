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Ataşehir'de iş makinesi su ve buz dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybetti
Ataşehir'de iş makinesi su ve buz dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybetti
İstanbul Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T09:37+0300
2022-01-26T09:37+0300
2022-01-26T09:47+0300
türkiye
ataşehir
iş makinesi
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Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Ataşehir'de iş makinesi su ve buz dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybetti 09:37 26.01.2022 (güncellendi: 09:47 26.01.2022)
İstanbul Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.
Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.