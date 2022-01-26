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https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbul-havalimani-icin-notam-uzatildi-1053131562.html
İstanbul Havalimanı için NOTAM uzatıldı
İstanbul Havalimanı için NOTAM uzatıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T06:43+0300
2022-01-26T06:43+0300
türkiye
kar
shgm
istanbul havalimanı
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Sivil Havacılık Genel Müdürü başkanlığında THY A.O. Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA CEO’su Kadri Samsunlu ile birlikte DHMİ, İGA ve THY A.O. yöneticilerinin katılımları ile SHGM İstanbul Temsilciliği ofisinde üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi.SHGM, İstanbul Havalimanı ile ilgili alınan kararı duyurdu. Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:"İstanbul Havalimanı (LTFM) 16L/34R, 17L/35R, 17R/35L ve 16R/34L pistlerinin 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00'e kadar kapalılıklarının devam etmesine ilişkin NOTAM’lar yayınlanmış olup, çalışmalar yoğun bir şekilde sürmektedir.Ayrıca, park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 18/36 pistinde operasyonlara devam edilebilmesi amacıyla yayınlanan NOTAM'ın 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00'e kadar uzatılması sağlanmıştır."NOTAM nedir?NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayınıdır.
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kar, shgm, istanbul havalimanı, notam

İstanbul Havalimanı için NOTAM uzatıldı

06:43 26.01.2022
© AAİstanbul Havalimanı - Kar
İstanbul Havalimanı - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 18/36 pistinde operasyonlara devam edilebilmesi amacıyla yayınlanan NOTAM’ın 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00’e kadar uzatılması sağlanmıştır" dedi.
Sivil Havacılık Genel Müdürü başkanlığında THY A.O. Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA CEO’su Kadri Samsunlu ile birlikte DHMİ, İGA ve THY A.O. yöneticilerinin katılımları ile SHGM İstanbul Temsilciliği ofisinde üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi.
SHGM, İstanbul Havalimanı ile ilgili alınan kararı duyurdu. Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Havalimanı (LTFM) 16L/34R, 17L/35R, 17R/35L ve 16R/34L pistlerinin 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00'e kadar kapalılıklarının devam etmesine ilişkin NOTAM’lar yayınlanmış olup, çalışmalar yoğun bir şekilde sürmektedir.
Ayrıca, park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde 18/36 pistinde operasyonlara devam edilebilmesi amacıyla yayınlanan NOTAM'ın 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00'e kadar uzatılması sağlanmıştır."

NOTAM nedir?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayınıdır.
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