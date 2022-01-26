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https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbul-valisi-yerlikaya-motosiklet-ve-motokuryelerin-trafige-cikis-yasagi-surmektedir-1053163171.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir
İstanbul Valisi Yerlikaya: Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü hatırlattı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T21:39+0300
2022-01-26T21:43+0300
ali yerlikaya
motokurye
türkiye
motorsiklet
son dakika
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ve motokuryelerle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Vali Yerlikaya paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" ifadelerini kullandı.Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurmuştu.
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ali yerlikaya, motokurye, motorsiklet, son dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir

21:39 26.01.2022 (güncellendi: 21:43 26.01.2022)
© İHAMOTOKURYE
MOTOKURYE - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü hatırlattı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ve motokuryelerle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" ifadelerini kullandı.
Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurmuştu.
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