İstanbul Valisi Yerlikaya: Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ve motokuryelerle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Vali Yerlikaya paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" ifadelerini kullandı.Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurmuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü hatırlattı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ve motokuryelerle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" ifadelerini kullandı.
Ali Yerlikaya, pazartesi günü yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurmuştu.
Kıymetli İstanbullular,
özellikle ara sokaklarda; ❄️📍Buzlanma ve 🌨📍Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden
⛔️motosiklet, ⛔️elektrikli scooter ve ⛔️motokuryelerin🛵🛴