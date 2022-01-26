Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-etkili-olan-kar-yagisi-tarihi-yarimadayi-beyaza-burudu-1053137378.html
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, tarihi yarımadayı beyaza bürüdü
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, tarihi yarımadayı beyaza bürüdü
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, tarihi yarımadada kartpostal fotoğrafların meydana getirdi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T11:40+0300
2022-01-26T11:41+0300
yaşam
fatih
kar
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053136811_0:93:1600:993_1920x0_80_0_0_fd70c4bb4539aeabae0786141f0dd594.jpg
İstanbul'daki kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı.Kar yağışı sonrasında tarihi yarımadada kar manzaraları ortaya çıktı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053136811_77:0:1524:1085_1920x0_80_0_0_b815befc5468ff9035e12334ffcf48f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih, kar, istanbul

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, tarihi yarımadayı beyaza bürüdü

11:40 26.01.2022 (güncellendi: 11:41 26.01.2022)
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
Abone ol
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, tarihi yarımadada kartpostal fotoğrafların meydana getirdi.
İstanbul'daki kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı.
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
Kar yağışı sonrasında tarihi yarımadada kar manzaraları ortaya çıktı
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce