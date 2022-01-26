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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, tarihi yarımadayı beyaza bürüdü
11:40 26.01.2022 (güncellendi: 11:41 26.01.2022)
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, tarihi yarımadada kartpostal fotoğrafların meydana getirdi.
İstanbul'daki kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı.
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
Kar yağışı sonrasında tarihi yarımadada kar manzaraları ortaya çıktı
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi