https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-hangi-yollar-ibb-hangi-yollar-karayollari-genel-mudurlugune-bagli-1053156603.html

İstanbul’da hangi yollar İBB, hangi yollar Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı?

İstanbul’da hangi yollar İBB, hangi yollar Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı?

Yoğun kar yağışı, İstanbul’da hava ve karada tüm trafiği etkiledi. Yol açma çalışmalarında, hangi yolun kimin sorumluluğunda olduğu da tartışma yarattı. Peki... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T17:42+0300

2022-01-26T17:42+0300

2022-01-26T17:42+0300

türkiye

kar yağışı

karayolları genel müdürlüğü

tem otoyolu

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

gişe

d-100 karayolu

mahmutbey

sorumluluk

basın ekspres

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İstanbul’da yaklaşık 3 gün süren yoğun kar yağışının etkileri hala devam ediyor. Şehri durma noktasına getiren yağış sebebiyle bir süre özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı, otogarlardan otobüs çıkışları durduruldu ve hava trafiği de kesildi. Yolda meydana gelen kazalar sonucunda insanlar metro ve metrobüslere yöneldi, izdihamlar yaşandı. Toplu taşımaya binemeyenlerin ise E-5 karayolunun kenarında yürüdükleri gözlemlendi.Türkiye’nin en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’u bu denli etkileyen kar yağışının ardından yapılan yol açma çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı konusunda tartışma yarattı.Peki, İstanbul’da hangi yol hangi kurumun sorumluluğunda? D-100 yani E5 karayolu, yan yolları ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanları içerisinde bulunuyor. Şehirde bulunan 39 ilçeye ait ara yollar da ilçe belediyelerinin sorumluluk ağı içerisinde.Üzerinde Mahmutbey gişeleri ve Basın Ekspres yolunu barındıran TEM otoyolu ise Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait. Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) Projesi, Türkiye sınırları içerisinde Kapıkule Sınır Kapısından başlayıp, doğuda Sarp, Gürbulak sınır kapılarına, güneyde Cilvegözü ve Habur sınır kapılarına kadar ulaşıyor.Öte yandan, bir de Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü İşletmesi (ICA) ve Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi’nin (KMO) sorumlu olduğu yollar mevcut.

türkiye

mahmutbey

basın ekspres

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