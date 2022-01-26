Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220126/italya-cumhurbaskanligi-seciminin-ikinci-turu-da-sonucsuz-kaldi-1053128929.html
İtalya cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu da sonuçsuz kaldı
İtalya cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu da sonuçsuz kaldı
İtalya cumhurbaşkanı, seçiminin üçüncü turunda da belirlenemedi. Merkez sağ ittifak, adayı olarak üç isim sunarken, merkez sol ittifak ise yeni... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T01:59+0300
2022-01-26T01:59+0300
politika
italya
seçim
cumhurbaşkanı
senato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053088561_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9b68a9d7122284859cb42bf7c57eb93.jpg
İtalya'da 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere toplanan "Büyük Seçici Meclis"te yapılan ikinci tur oylamadan da sonuç çıkmadı.Cumhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bugün ikinci tur oylama yapıldı.Oylamada, delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin 3'te 2 çoğunluk sayısı olan 673'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi. İkinci tur oylamada, 976 kişi oy kullandı, 527 boş oy atıldı.Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, cumhurbaşkanı seçimine yarın yapılacak üçüncü tur oylamayla devam edileceğini açıkladı.Merkez sağ kendi listesini sundu, Merkez Sol, 'partiler üstü' olsun istediOylama sürerken, merkez sağ ittifak adına açıklama yapan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İtalya’da son 30 yıldır seçilen cumhurbaşkanlarının ya doğrudan merkez sol içinden seçildiğini ya da merkez solun önerdiği isimler olduğunu belirterek, bu sefer merkez sağın önerdiği bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istediklerini söyledi.Salvini, eski Senato Başkanı Marcello Pera, eski Milano Belediye Başkanı Letizia Moratti ve eski hakim Carlo Nordio'nun olduğu üç ismi, merkez sağın cumhurbaşkanı adayları olarak merkez sola sunduklarının bilgisini verdi ve bu isimlerin halihazırda herhangi bir partiye üye olmadığını belirtti.İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, tekliflerinin bu isimler olduğunu, sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ve yanıt beklediklerini söyledi.Merkez sol ittifakta; Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, Özgürler ve Eşitler (LeU) Partisi lideri Roberto Speranza ve bu seçimde merkez solla hareket eden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, bir araya gelerek merkez sağ ittifakın aday listesini değerlendirdi.Merkez sol ittifak üyeleri, merkez sağın aday listesindeki üç isme de "hayır" diyerek, bu isimlerin yerine cumhurbaşkanı olacak kişinin partiler üstü olması gerektiği vurgusu yaptı.Merkez sol ittifak, merkez sağ ile görüşmeye açık oldukları mesajını da verdi.Büyük Seçici Meclis'te her iki ittifakın da cumhurbaşkanı seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/italyada-cumhurbaskanligi-seciminin-ilk-tur-oylamasindan-sonuc-cikmadi-1053088586.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053088561_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_036d755ecacbb5c6444dfaaad6658330.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, seçim, cumhurbaşkanı, senato

İtalya cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu da sonuçsuz kaldı

01:59 26.01.2022
© REUTERS / YARA NARDIİtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri
İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / YARA NARDI
Abone ol
İtalya cumhurbaşkanı, seçiminin üçüncü turunda da belirlenemedi. Merkez sağ ittifak, adayı olarak üç isim sunarken, merkez sol ittifak ise yeni cumhurbaşkanının partiler üstü olmasını istiyor.
İtalya'da 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere toplanan "Büyük Seçici Meclis"te yapılan ikinci tur oylamadan da sonuç çıkmadı.
Cumhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bugün ikinci tur oylama yapıldı.
Oylamada, delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin 3'te 2 çoğunluk sayısı olan 673'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi. İkinci tur oylamada, 976 kişi oy kullandı, 527 boş oy atıldı.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, cumhurbaşkanı seçimine yarın yapılacak üçüncü tur oylamayla devam edileceğini açıkladı.

Merkez sağ kendi listesini sundu, Merkez Sol, 'partiler üstü' olsun istedi

Oylama sürerken, merkez sağ ittifak adına açıklama yapan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İtalya’da son 30 yıldır seçilen cumhurbaşkanlarının ya doğrudan merkez sol içinden seçildiğini ya da merkez solun önerdiği isimler olduğunu belirterek, bu sefer merkez sağın önerdiği bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istediklerini söyledi.
Salvini, eski Senato Başkanı Marcello Pera, eski Milano Belediye Başkanı Letizia Moratti ve eski hakim Carlo Nordio'nun olduğu üç ismi, merkez sağın cumhurbaşkanı adayları olarak merkez sola sunduklarının bilgisini verdi ve bu isimlerin halihazırda herhangi bir partiye üye olmadığını belirtti.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, tekliflerinin bu isimler olduğunu, sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ve yanıt beklediklerini söyledi.
Merkez sol ittifakta; Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, Özgürler ve Eşitler (LeU) Partisi lideri Roberto Speranza ve bu seçimde merkez solla hareket eden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, bir araya gelerek merkez sağ ittifakın aday listesini değerlendirdi.
Merkez sol ittifak üyeleri, merkez sağın aday listesindeki üç isme de "hayır" diyerek, bu isimlerin yerine cumhurbaşkanı olacak kişinin partiler üstü olması gerektiği vurgusu yaptı.
Merkez sol ittifak, merkez sağ ile görüşmeye açık oldukları mesajını da verdi.
Büyük Seçici Meclis'te her iki ittifakın da cumhurbaşkanı seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor.
İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
DÜNYA
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasından sonuç çıkmadı
Dün, 01:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce