https://tr.sputniknews.com/20220126/iyi-partili-erhan-usta-ittifakla-ilgili-en-son-mhpde-aciklama-yaptim-agzim-yandi-1053167279.html

İYİ Partili Erhan Usta: İttifakla ilgili en son MHP'de açıklama yaptım, ağzım yandı

İYİ Partili Erhan Usta: İttifakla ilgili en son MHP'de açıklama yaptım, ağzım yandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Yavuz Ağıralioğlu'nun cevabı sorulan Erhan Usta, “İttifakla ilgili en son MHP'de bir açıklama yaptım görevden alındım... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T23:46+0300

2022-01-26T23:46+0300

2022-01-27T00:05+0300

politika

chp

mhp

erhan usta

iyi parti

millet ittifakı

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile akşam yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin, "Ülkenin sorunu bu değil. Ülkede enerji krizi yaşanırken, enerji mi konuşacağız, yoksa birinin yemek yemesini mi?" dedi.İYİ Partili Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Usta, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, Türkiye'de enerji krizi yaşandığını söyledi.Ekrem İmamoğlu, kentte kar yağışı sırasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile akşam yemeğinde bir araya gelmesine de değinen Erhan Usta, “Ülkenin sorunu bu değil. Ülkede enerji krizi yaşanırken, enerji mi konuşacağız, yoksa birinin yemek yemesini mi? Enerji krizi var ama enerji bakanı aç mı kalıyor? Otoyollar kapalı, Erdoğan yemek yemiyor mu? Onlar nasıl yemek yiyorsa birileri de yemek yemeli” diye konuştu.Usta ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer” açıklamasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun cevabı ile partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Konuşamam. İttifakla ilgili en son MHP'de bir açıklama yaptım görevden alındım. Bunları genel başkanlar konuşsun, ağzım yandı” karşılığını verdi.

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chp, mhp, erhan usta, iyi parti, millet ittifakı