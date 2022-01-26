https://tr.sputniknews.com/20220126/kadin-voleybolunda-erkek-siddeti-korkudan-aglamaya-basladik-taciz-girisimlerinde-bulundular-1053149790.html

Kadın voleybolunda erkek şiddeti: 'Korkudan ağlamaya başladık, taciz girişimlerinde bulundular'

Kadın voleybolunda erkek şiddeti: 'Korkudan ağlamaya başladık, taciz girişimlerinde bulundular'

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Mert Grup Sigorta'nın voleybolcuları ev sahibi takım taraftarlarınca... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T15:49+0300

2022-01-26T15:49+0300

2022-01-26T15:49+0300

spor

voleybol

kadına şiddet

bolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053150273_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_0b40535c218cb6117fe2647fdb28dd60.jpg

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Mert Grup Sigorta'nın voleybolcuları, ev sahibi takım taraftarlarınca maç sırasında kendilerine çok ağır hakaretler edildiğini ve karşılaşma sonrası çıkan arbededen dolayı büyük bir korku yaşadıklarını iddia etti.Ligde geçen hafta sonu oynanan maçın ardından iki taraf arasında olaylar yaşandı. Mert Grup Sigorta Takımı'nın kaptanı İkbal Merve Albayrak, Rus sporcu Olga Biryukova ile oyuncular Ayça İsmailçebioğlu ve Merve Çepni açıklamalarda bulundu.Takım kaptanı İkbal Merve, çok üzücü bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:Maçı kaybettikten sonra takımdan kimsenin tribünlerle diyaloğa girmediğini vurgulayan İkbal Merve, "Ağza alınmayacak hakaretlerin dışında, el, kol ve beden diliyle taciz girişimlerinde bulundular. Maçın bitiminde ne oldu, biz anlamadık. Sahadan çıkamadan çakmaklar, şişeler fırlattılar. Maç sonu kaçmaya çalıştık, korku dolu anlar yaşadık. Soyunma odasına giremedik, bunun paniğini yaşadık. Emniyetin kameralarında da vardır. Ben o sırada ağlıyordum ve polislerden kamerayla tribünü çekmelerini istedim. Biz kaçmaya çalışıyorduk. Biz, voleybol ülkesiyiz. Biz, hiçbir şekilde voleybola şiddetle gölge düşürülsün istemiyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.Salondan polis eşliğinde ayrıldıklarını aktaran başkent ekibinin kaptanı, "Hava şartlarından dolayı da bir gece Bolu'da kaldık. Yabancı sporcular niye kalıyoruz, otelde, etrafta polis var mı, diye sordular. Türkiye Ligi, dünyada sayılan ve sevilen bir lig. Çok kaliteli bir ligimiz var. Biz böyle şiddet olaylarına alışık değiliz, çok üzgünüz" diye konuştu.Mert Grup Sigorta'nın Rus sporcusu Olga Biryukova, hakemin son düdüğünden itibaren tribünden insanların sahaya atladığını savunarak, şunları kaydetti:

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

voleybol, kadına şiddet, bolu