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Kadın voleybolunda erkek şiddeti: 'Korkudan ağlamaya başladık, taciz girişimlerinde bulundular'
Kadın voleybolunda erkek şiddeti: 'Korkudan ağlamaya başladık, taciz girişimlerinde bulundular'
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Mert Grup Sigorta'nın voleybolcuları ev sahibi takım taraftarlarınca... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T15:49+0300
2022-01-26T15:49+0300
spor
voleybol
kadına şiddet
bolu
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Mert Grup Sigorta'nın voleybolcuları, ev sahibi takım taraftarlarınca maç sırasında kendilerine çok ağır hakaretler edildiğini ve karşılaşma sonrası çıkan arbededen dolayı büyük bir korku yaşadıklarını iddia etti.Ligde geçen hafta sonu oynanan maçın ardından iki taraf arasında olaylar yaşandı. Mert Grup Sigorta Takımı'nın kaptanı İkbal Merve Albayrak, Rus sporcu Olga Biryukova ile oyuncular Ayça İsmailçebioğlu ve Merve Çepni açıklamalarda bulundu.Takım kaptanı İkbal Merve, çok üzücü bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:Maçı kaybettikten sonra takımdan kimsenin tribünlerle diyaloğa girmediğini vurgulayan İkbal Merve, "Ağza alınmayacak hakaretlerin dışında, el, kol ve beden diliyle taciz girişimlerinde bulundular. Maçın bitiminde ne oldu, biz anlamadık. Sahadan çıkamadan çakmaklar, şişeler fırlattılar. Maç sonu kaçmaya çalıştık, korku dolu anlar yaşadık. Soyunma odasına giremedik, bunun paniğini yaşadık. Emniyetin kameralarında da vardır. Ben o sırada ağlıyordum ve polislerden kamerayla tribünü çekmelerini istedim. Biz kaçmaya çalışıyorduk. Biz, voleybol ülkesiyiz. Biz, hiçbir şekilde voleybola şiddetle gölge düşürülsün istemiyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.Salondan polis eşliğinde ayrıldıklarını aktaran başkent ekibinin kaptanı, "Hava şartlarından dolayı da bir gece Bolu'da kaldık. Yabancı sporcular niye kalıyoruz, otelde, etrafta polis var mı, diye sordular. Türkiye Ligi, dünyada sayılan ve sevilen bir lig. Çok kaliteli bir ligimiz var. Biz böyle şiddet olaylarına alışık değiliz, çok üzgünüz" diye konuştu.Mert Grup Sigorta'nın Rus sporcusu Olga Biryukova, hakemin son düdüğünden itibaren tribünden insanların sahaya atladığını savunarak, şunları kaydetti:
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Kadın voleybolunda erkek şiddeti: 'Korkudan ağlamaya başladık, taciz girişimlerinde bulundular'

15:49 26.01.2022
© AAKadın voleybolunda erkek şiddeti: 'Korkudan ağlamaya başladık, taciz girişimlerinde bulundular'
Kadın voleybolunda erkek şiddeti: 'Korkudan ağlamaya başladık, taciz girişimlerinde bulundular' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Mert Grup Sigorta'nın voleybolcuları ev sahibi takım taraftarlarınca hakaretlere uğradı. Takım kaptanı İkbal Merve, "Ağza alınmayacak hakaretlerin dışında, el, kol ve beden diliyle taciz girişimlerinde bulundular. Maçın bitiminde ne oldu, biz anlamadık" dedi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Mert Grup Sigorta'nın voleybolcuları, ev sahibi takım taraftarlarınca maç sırasında kendilerine çok ağır hakaretler edildiğini ve karşılaşma sonrası çıkan arbededen dolayı büyük bir korku yaşadıklarını iddia etti.
Ligde geçen hafta sonu oynanan maçın ardından iki taraf arasında olaylar yaşandı. Mert Grup Sigorta Takımı'nın kaptanı İkbal Merve Albayrak, Rus sporcu Olga Biryukova ile oyuncular Ayça İsmailçebioğlu ve Merve Çepni açıklamalarda bulundu.
Takım kaptanı İkbal Merve, çok üzücü bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Mağlubiyetin ardından böyle bir şey nasıl yaşadık, anlayamıyoruz. Bunun şokunu da henüz atlatamadık. Maçın ilk anından itibaren biz, yoğun küfür ve hakaretler içerisinde oynadık. Hakem iki kez oyunu durdurup anons yaptırdı ama kesilmedi. Maçın sonuna doğru su şişeleri fırlattılar. Karşılaşma bitince ben maç raporunu imzalamak için bekliyordum ancak o sırada protokol tribünündeki insanların aşağıya indiğini gördüm. Yöneticimizi ve istatistikçimizi darp ettiler. Bizler korkudan ağlamaya başladık. Kızlar soyunma odasına doğru koşmaya başladı fakat orası da çok kalabalıktı, korkunç bir atmosferdi."
Maçı kaybettikten sonra takımdan kimsenin tribünlerle diyaloğa girmediğini vurgulayan İkbal Merve, "Ağza alınmayacak hakaretlerin dışında, el, kol ve beden diliyle taciz girişimlerinde bulundular. Maçın bitiminde ne oldu, biz anlamadık. Sahadan çıkamadan çakmaklar, şişeler fırlattılar. Maç sonu kaçmaya çalıştık, korku dolu anlar yaşadık. Soyunma odasına giremedik, bunun paniğini yaşadık. Emniyetin kameralarında da vardır. Ben o sırada ağlıyordum ve polislerden kamerayla tribünü çekmelerini istedim. Biz kaçmaya çalışıyorduk. Biz, voleybol ülkesiyiz. Biz, hiçbir şekilde voleybola şiddetle gölge düşürülsün istemiyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Salondan polis eşliğinde ayrıldıklarını aktaran başkent ekibinin kaptanı, "Hava şartlarından dolayı da bir gece Bolu'da kaldık. Yabancı sporcular niye kalıyoruz, otelde, etrafta polis var mı, diye sordular. Türkiye Ligi, dünyada sayılan ve sevilen bir lig. Çok kaliteli bir ligimiz var. Biz böyle şiddet olaylarına alışık değiliz, çok üzgünüz" diye konuştu.
Mert Grup Sigorta'nın Rus sporcusu Olga Biryukova, hakemin son düdüğünden itibaren tribünden insanların sahaya atladığını savunarak, şunları kaydetti:
"Antrenör ekibimize saldırmaya başladılar. Maalesef güvenlik görevlileri de buna ilk başta müdahale etmedi. Sahaya bir sürü şey fırlattılar. Hepimiz insanız, biz sadece voleybol oynamaya çalışıyoruz. Sahada bir sürü kadın vardı, onlar bunları düşünmeden saldırmaya yönelik hareketlerde bulundu. Birçok insan bu maçı izliyor. Bu insani bir davranış değil, böyle şeyler yaşanmamalı. Ben 3 sene de Beşiktaş'ta oynadım. Türkiye'de ve Rusya'da voleybol hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. İlk kez böyle bir olay gördüm."
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