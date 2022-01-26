Kafesi parçalayan pitbull, Alman kurdu cinsi köpeği boğarak öldürdü

“Şahıs kendi köpeği çitin üzerinden atlayarak gezinme alanına geliyor. Pitbull köpeği de tel örgüsünü parçalayarak gezinme alanına giren bu şahsın Alman kurdu cinsi köpeğine saldırıyor. Yalnız ne malum ki orda vatandaş çekim yapmadan önce arabaya giriyor. Arabaya girdikten sonra hayvanı kızıştırıp, hayvan saldırmaya başladığı anda arabadan çıkıp kamera kaydı yapıyor. Hiçbir şekilde müdahale yok. Hayvanlar birbiriyle kavgaya başladığı sırada çekime başlıyor. Bu vatandaşın oraya tamamen art niyetli gittiği hayvanını da art niyetle bırakıp kamuoyunda bir sansasyon yapmak için çalıştığı da aşikar bir şekilde kamera kayıtlarında gözükmektedir. Vatandaşla ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuyla da görselleri paylaşacağız. Pitbull köpeklerimizi kısırlaştırdık. Pitbull köpekleri kafesi de kırıp çıkabiliyorlar. Buradaki olay tamamen vatandaşın köpeği kışkırtmasıyla olmuştur. Ortada da üzücü bir olay yaşanmıştır. Biz Adıyaman kriterleri içerisinde en iyi bir şekilde hizmet verebilen ve ilçemizde olmayan bir hayvan barınağı inşa ettik. 1 veteriner, 3 personel ve 1 araçla hizmet verilmektedir.”