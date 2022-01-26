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Kafesi parçalayan pitbull, Alman kurdu cinsi köpeği boğarak öldürdü
Kafesi parçalayan pitbull, Alman kurdu cinsi köpeği boğarak öldürdü
Adıyaman’da hayvan bakımevinde kafesi parçalayarak çıkan pitbull cinsi köpek başka bir köpeği boğarak öldürdü. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T19:04+0300
2022-01-26T19:10+0300
köpek
pitbull
kafes dövüşü
öldürme
adıyaman
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediye görevlilerinin hayvan ambulansı ile Kahta kent merkezine yem almaya gittiği esnada hayvan bakım evinin önüne araçlarıyla gelen iki kişi barınağa bıraktıkları Alman kurdu cinsi köpeklerini yanlarına çağırdığı belirtildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Alman kurdu cinsi köpek ile birlikte bakım evindeki diğer köpekler de şahıslara doğru ilerledi. Diğer köpeklerdeki hareket ile birlikte kafeste bulunan pitbull cinsi köpek çıkmak istedi. Kafesin tellerini eğen pitbull kurtulmayı başardı. Şahıslara doğru koşan köpek orada bulunan başka bir köpeğin boynundan ısırdı. Köpeği bırakmayan pitbull, diğer köpeği boğarak öldürdü. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Pitbullun, Alman kurdunu parçaladığı anları cep telefonu ile kaydeden ve paylaşanlara hayvan severler tepki gösterdi. Konunun sosyal medyaya düşmesinin ardından Kahta Belediyesi güvenlik kamera görüntülerini gazetecilerle paylaştı. Şahısların köpekleri kışkırttığı ve pitbullun saldırmasından sonra görüntü kaydının yapıldığını vurguladı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
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köpek, pitbull, kafes dövüşü, öldürme, adıyaman

Kafesi parçalayan pitbull, Alman kurdu cinsi köpeği boğarak öldürdü

19:04 26.01.2022 (güncellendi: 19:10 26.01.2022)
© İHAKafesi parçalayan pitbull, Alman kurdu cinsi köpeği boğarak öldürdü
Kafesi parçalayan pitbull, Alman kurdu cinsi köpeği boğarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA
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Adıyaman’da hayvan bakımevinde kafesi parçalayarak çıkan pitbull cinsi köpek başka bir köpeği boğarak öldürdü.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediye görevlilerinin hayvan ambulansı ile Kahta kent merkezine yem almaya gittiği esnada hayvan bakım evinin önüne araçlarıyla gelen iki kişi barınağa bıraktıkları Alman kurdu cinsi köpeklerini yanlarına çağırdığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Alman kurdu cinsi köpek ile birlikte bakım evindeki diğer köpekler de şahıslara doğru ilerledi. Diğer köpeklerdeki hareket ile birlikte kafeste bulunan pitbull cinsi köpek çıkmak istedi. Kafesin tellerini eğen pitbull kurtulmayı başardı.
Şahıslara doğru koşan köpek orada bulunan başka bir köpeğin boynundan ısırdı. Köpeği bırakmayan pitbull, diğer köpeği boğarak öldürdü. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pitbullun, Alman kurdunu parçaladığı anları cep telefonu ile kaydeden ve paylaşanlara hayvan severler tepki gösterdi. Konunun sosyal medyaya düşmesinin ardından Kahta Belediyesi güvenlik kamera görüntülerini gazetecilerle paylaştı.
Şahısların köpekleri kışkırttığı ve pitbullun saldırmasından sonra görüntü kaydının yapıldığını vurguladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Şahıs kendi köpeği çitin üzerinden atlayarak gezinme alanına geliyor. Pitbull köpeği de tel örgüsünü parçalayarak gezinme alanına giren bu şahsın Alman kurdu cinsi köpeğine saldırıyor. Yalnız ne malum ki orda vatandaş çekim yapmadan önce arabaya giriyor. Arabaya girdikten sonra hayvanı kızıştırıp, hayvan saldırmaya başladığı anda arabadan çıkıp kamera kaydı yapıyor. Hiçbir şekilde müdahale yok. Hayvanlar birbiriyle kavgaya başladığı sırada çekime başlıyor. Bu vatandaşın oraya tamamen art niyetli gittiği hayvanını da art niyetle bırakıp kamuoyunda bir sansasyon yapmak için çalıştığı da aşikar bir şekilde kamera kayıtlarında gözükmektedir. Vatandaşla ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuyla da görselleri paylaşacağız. Pitbull köpeklerimizi kısırlaştırdık. Pitbull köpekleri kafesi de kırıp çıkabiliyorlar. Buradaki olay tamamen vatandaşın köpeği kışkırtmasıyla olmuştur. Ortada da üzücü bir olay yaşanmıştır. Biz Adıyaman kriterleri içerisinde en iyi bir şekilde hizmet verebilen ve ilçemizde olmayan bir hayvan barınağı inşa ettik. 1 veteriner, 3 personel ve 1 araçla hizmet verilmektedir.”
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