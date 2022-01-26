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Kanye West: Kim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını engelledim
Kanye West: Kim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını engelledim
Kanye West, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'a büyük bir iyilik yaptığını ileri sürerek, Ray J ile olan seks kasedini engellediğini söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T15:24+0300
2022-01-26T15:29+0300
kim kardashian
yaşam
kanye west
iddia
seks kasedi
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Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu.OdaTV’nin aktardığına göre West, Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen yatak odası görüntülerinin yer aldığı ikinci kasedin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi. West, röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu.‘Sevinçten ağladı’West olayı şöyle anlattı:West, bilgisayarı Kim Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.‘Nasıl kullanıldığını anladı’West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı:İddiaları reddettiKardashian'ın sözcüsü ise ortada bir dizüstü bilgisayar olduğunu kabul etti ancak içinde Kardashian'ın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kim-kardashianla-cikan-pete-davidsondan-kanye-westin-tehditine-yanit-cok-komik--1052928030.html
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kim kardashian, kanye west, iddia, seks kasedi

Kanye West: Kim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını engelledim

15:24 26.01.2022 (güncellendi: 15:29 26.01.2022)
© AP Photo / Charles SykesKim Kardashian ve Kanye West
Kim Kardashian ve Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Charles Sykes
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Kanye West, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'a büyük bir iyilik yaptığını ileri sürerek, Ray J ile olan seks kasedini engellediğini söyledi.
Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu.
OdaTV’nin aktardığına göre West, Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen yatak odası görüntülerinin yer aldığı ikinci kasedin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi. West, röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu.

‘Sevinçten ağladı’

West olayı şöyle anlattı:
"O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım."
West, bilgisayarı Kim Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

‘Nasıl kullanıldığını anladı’

West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı:
"Bilgisayarı gördüğünde neden ağladığını biliyor musunuz? Çünkü o bilgisayardaki görüntüler onun nasıl da kullanıldığını gözler önüne seriyordu. O görüntüler, insanların onu sevmediğinin, bir eşya olarak gördüğünün kanıtıydı."

İddiaları reddetti

Kardashian'ın sözcüsü ise ortada bir dizüstü bilgisayar olduğunu kabul etti ancak içinde Kardashian'ın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti.
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