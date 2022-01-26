https://tr.sputniknews.com/20220126/kanye-west-kimin-ikinci-seks-kasetinin-cikmasini-engelledim-1053149462.html

Kanye West: Kim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını engelledim

Kanye West: Kim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını engelledim

Kanye West, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'a büyük bir iyilik yaptığını ileri sürerek, Ray J ile olan seks kasedini engellediğini söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T15:24+0300

2022-01-26T15:24+0300

2022-01-26T15:29+0300

kim kardashian

yaşam

kanye west

iddia

seks kasedi

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Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu.OdaTV’nin aktardığına göre West, Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen yatak odası görüntülerinin yer aldığı ikinci kasedin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi. West, röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu.‘Sevinçten ağladı’West olayı şöyle anlattı:West, bilgisayarı Kim Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.‘Nasıl kullanıldığını anladı’West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı:İddiaları reddettiKardashian'ın sözcüsü ise ortada bir dizüstü bilgisayar olduğunu kabul etti ancak içinde Kardashian'ın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kim-kardashianla-cikan-pete-davidsondan-kanye-westin-tehditine-yanit-cok-komik--1052928030.html

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kim kardashian, kanye west, iddia, seks kasedi