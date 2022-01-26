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Kar yağışı nedeniyle TEM’de kalan araçlar alınmayı bekliyor
Kar yağışı nedeniyle TEM’de kalan araçlar alınmayı bekliyor
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki gece trafik durdu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T05:25+0300
2022-01-26T05:34+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
tem otoyolu
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Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla İstanbul’da etkili olan kar yağışı gündelik yaşamda aksamaların olmasına sebebiyet vermişti.2 gün önce Megakent’ti esir alan kar yağışı yollarda araçların kalmasına neden olmuştu.Önceki günün akşam saatlerinde etkisi kuvvetli şekilde gösteren kar yağışı, TEM Otoyolu’nda ilerleyen sürücülere zorunlu anlar yaşatmıştı.Sürücüler, yolların açılmayacaklarını anladıklarında araçlarını yol kenarına bırakıp gitmişlerdi. TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkisinde yol kenarlarında araçların durduğu görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220125/chpli-kaftancioglu-yagan-kar-3-temel-hususu-bir-kez-daha-aciga-cikardi-1053118653.html
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istanbul, kar yağışı, tem otoyolu

Kar yağışı nedeniyle TEM’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

05:25 26.01.2022 (güncellendi: 05:34 26.01.2022)
© İHA / Davut Hasİstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki gece trafik durdu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor.
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki gece trafik durdu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / Davut Has
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İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki gece trafik durdu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı bekliyor.
Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla İstanbul’da etkili olan kar yağışı gündelik yaşamda aksamaların olmasına sebebiyet vermişti.
2 gün önce Megakent’ti esir alan kar yağışı yollarda araçların kalmasına neden olmuştu.
Önceki günün akşam saatlerinde etkisi kuvvetli şekilde gösteren kar yağışı, TEM Otoyolu’nda ilerleyen sürücülere zorunlu anlar yaşatmıştı.
Sürücüler, yolların açılmayacaklarını anladıklarında araçlarını yol kenarına bırakıp gitmişlerdi. TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkisinde yol kenarlarında araçların durduğu görüldü.
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