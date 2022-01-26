https://tr.sputniknews.com/20220126/kar-yagisi-nedeniyle-temde-kalan-araclar-alinmayi-bekliyor-1053130617.html

Kar yağışı nedeniyle TEM’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

Kar yağışı nedeniyle TEM’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle önceki gece trafik durdu. Sürücüleri tarafından TEM Otoyolu kenarlarına bırakılan araçlar alınmayı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T05:25+0300

2022-01-26T05:25+0300

2022-01-26T05:34+0300

türkiye

istanbul

kar yağışı

tem otoyolu

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Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla İstanbul’da etkili olan kar yağışı gündelik yaşamda aksamaların olmasına sebebiyet vermişti.2 gün önce Megakent’ti esir alan kar yağışı yollarda araçların kalmasına neden olmuştu.Önceki günün akşam saatlerinde etkisi kuvvetli şekilde gösteren kar yağışı, TEM Otoyolu’nda ilerleyen sürücülere zorunlu anlar yaşatmıştı.Sürücüler, yolların açılmayacaklarını anladıklarında araçlarını yol kenarına bırakıp gitmişlerdi. TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkisinde yol kenarlarında araçların durduğu görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220125/chpli-kaftancioglu-yagan-kar-3-temel-hususu-bir-kez-daha-aciga-cikardi-1053118653.html

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istanbul, kar yağışı, tem otoyolu