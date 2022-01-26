https://tr.sputniknews.com/20220126/kar-yagisindan-korunmak-isteyen-kedi-kopege-sigindi-1053139873.html

Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı

Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı

Tunceli'de yoğun kar yağışı altında kalan bir kedi, köpeğin yanına sığındı. Kedi ve köpek sonrasında da yan yana uyudu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:22+0300

2022-01-26T12:22+0300

2022-01-26T12:22+0300

yaşam

tunceli

kedi

köpek

pülümür

sokak hayvanları

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Tunceli’de bir kedi, yoğun kar yağışından korunmak için bir sokak köpeğinin yanına sığındı.Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korunmasını sağlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220119/dev-kedi-kefir-o-kadar-buyuk-ki-herkes-kopek-zannediyor-1052881749.html

tunceli

pülümür

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tunceli, kedi, köpek, pülümür, sokak hayvanları