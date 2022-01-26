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https://tr.sputniknews.com/20220126/kar-yagisindan-korunmak-isteyen-kedi-kopege-sigindi-1053139873.html
Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı
Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı
Tunceli'de yoğun kar yağışı altında kalan bir kedi, köpeğin yanına sığındı. Kedi ve köpek sonrasında da yan yana uyudu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:22+0300
2022-01-26T12:22+0300
2022-01-26T12:22+0300
yaşam
tunceli
kedi
köpek
pülümür
sokak hayvanları
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Tunceli’de bir kedi, yoğun kar yağışından korunmak için bir sokak köpeğinin yanına sığındı.Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korunmasını sağlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220119/dev-kedi-kefir-o-kadar-buyuk-ki-herkes-kopek-zannediyor-1052881749.html
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tunceli, kedi, köpek, pülümür, sokak hayvanları
Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı
Tunceli'de yoğun kar yağışı altında kalan bir kedi, köpeğin yanına sığındı. Kedi ve köpek sonrasında da yan yana uyudu.
Tunceli’de bir kedi, yoğun kar yağışından korunmak için bir sokak köpeğinin yanına sığındı.
Önce kediyi yalayarak
ısıtmaya çalışan köpek daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korunmasını sağlıyor.