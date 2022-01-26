https://tr.sputniknews.com/20220126/karayollari-genel-mudurlugu-turkiye-genelinde-yol-aglarindaki-son-durumu-paylasti-1053148202.html

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yol ağlarındaki son durumu paylaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yol ağlarındaki son durumu paylaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yaşanan yoğun akr sebebiyle açılan ve kapanan yolların son durumunu paylaştı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:46+0300

2022-01-26T14:46+0300

2022-01-26T14:46+0300

türkiye

karayolları genel müdürlüğü

trafik

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Genç - Yenisu il Yolu'nun 0-44. km'leri arası aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 13:40 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.Tunceli-Pülümür Yolu 0-25 km'leri arası yoğun kar yağışı nedeniyle 12:40 itibarıyla tüm araçların trafiğine kapatıldı.İstanbul -Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Sol şeritte biriken karın temizlenip yolun genişletilmesiyle ulaşım tekrar açılacak. Trafik akışının Abant Kavşağı'ndan D100'e aktarılarak sürdürüldüğü belirtildi.Ankara Niğde Otoyolu'nda ise tüm şeritlerin açık ve banketlerde temizlik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumuna ilişkin son bilgilendirmesi şöyle:26 Ocak 2022 Çarşamba Saat 13.45 itibarıyla ülkemizdeki önemli karayolu güzergâhlarında güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:İstanbul - Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesinde İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Bölgede sol şeritte biriken karın temizlenerek yolun genişletilmesi ve ulaşımın daha güvenli akışı sağlanacaktır. Bu süreçte trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D100'e aktarılarak sürdürülmektedir. İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Osmaniye-Antep arası çift yönlü ulaşıma açılmıştır.Seydişehir-Akseki Yolu ulaşıma açılmıştır.Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.Taşkent-Sariveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Kangal Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.Kangal-Alacahan-Hekimhan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.Erzincan-Erzurum Yolu ulaşıma kapatılmıştır.Sivas- Kangal- Gürün Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

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karayolları genel müdürlüğü, trafik