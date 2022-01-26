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https://tr.sputniknews.com/20220126/karli-yolda-tavsanlarin-kavgasini-kayda-alan-surucu-bu-soguk-havada-ne-oldu-da-bu-kadar-kizdiniz-1053162653.html
Karlı yolda tavşanların kavgasını kayda alan sürücü: Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız?
Karlı yolda tavşanların kavgasını kayda alan sürücü: Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız?
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde karlı kaplı yolda eksi 15 derece soğuğa rağmen iki tavşanın kavgasını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Tavşanların uzun... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
tavşan
kastamonu
kavga
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Kastamonu’nun Azdavay ilçe girişinde vatandaşların kamerasına yansıyan tavşanların kavgası kayda alındı. Karlı kaplı yolda eksi 15 derece de kavga eden tavşanlar, uzun süre aracın önünden çekilmedi. Araçta iki kişi oldukları düşünülen cep telefonu kaydında tavşanların kavgasına 'karı-koca ya da arazi kavgası' şeklinde yorumlar yaptıkları duyuldu. Vatandaşlar, “Eksi 15 derece soğukta neyi paylaşamıyorsunuz, baksana sürekli bunlar birbirlerine vuruyorlar. Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız? Kesin karı-koca ya da arazi anlaşmazlığı kavgasıdır” dedikleri duyuldu. Ayrıca vatandaşların, “Dünya malı dünyada kalır, ne yapıyorsunuz, ayrılın” diyerek, birbirlerine “Ne yapalım, ayıralım mı? Baksana yüzü gözü kan içinde kaldı” dedikleri duyuluyor.
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tavşan, kastamonu, kavga

Karlı yolda tavşanların kavgasını kayda alan sürücü: Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız?

21:17 26.01.2022 (güncellendi: 21:28 26.01.2022)
© İHA / ERDEM DEMİRCİ - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW528669tavşan kavgası
tavşan kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / ERDEM DEMİRCİ - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW528669
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Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde karlı kaplı yolda eksi 15 derece soğuğa rağmen iki tavşanın kavgasını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Tavşanların uzun süre kavga ederek aracın önünden çekilmediği görüldü.
Kastamonu’nun Azdavay ilçe girişinde vatandaşların kamerasına yansıyan tavşanların kavgası kayda alındı. Karlı kaplı yolda eksi 15 derece de kavga eden tavşanlar, uzun süre aracın önünden çekilmedi. Araçta iki kişi oldukları düşünülen cep telefonu kaydında tavşanların kavgasına 'karı-koca ya da arazi kavgası' şeklinde yorumlar yaptıkları duyuldu.

Vatandaşlar, “Eksi 15 derece soğukta neyi paylaşamıyorsunuz, baksana sürekli bunlar birbirlerine vuruyorlar. Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız? Kesin karı-koca ya da arazi anlaşmazlığı kavgasıdır” dedikleri duyuldu.

Ayrıca vatandaşların, “Dünya malı dünyada kalır, ne yapıyorsunuz, ayrılın” diyerek, birbirlerine “Ne yapalım, ayıralım mı? Baksana yüzü gözü kan içinde kaldı” dedikleri duyuluyor.
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