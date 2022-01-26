https://tr.sputniknews.com/20220126/kartalda-kadin-cinayeti-gelinini-basindan-vurarak-oldurdu-1053146003.html

Kartal'da kadın cinayeti: Gelinini başından vurarak öldürdü

Kartal'da kadın cinayeti: Gelinini başından vurarak öldürdü

İstanbul Kartal'da Galip Gülistan isimli kişi, tartıştığı gelini Safura Gülistan'ı silahla vurarak öldürdü. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:18+0300

2022-01-26T14:18+0300

2022-01-26T14:18+0300

türkiye

istanbul

polis

kadın cinayeti

kartal

ölüm

gelin

silah

kadın cinayetleri

cinayet

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10.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana gelen olayda Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başına ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saldırgan, polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayetin gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, kadını başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen gelinin yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-kadin-cinayeti-tartistigi-annesini-sokak-ortasinda-bogazini-keserek-oldurdu-1053144099.html

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