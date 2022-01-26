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https://tr.sputniknews.com/20220126/keciler-dagda-mahsur-kaldi-afad-ekipleri-tekne-ile-kurtarmaya-geldi-1053144861.html
Keçiler dağda mahsur kaldı, AFAD ekipleri tekne ile kurtarmaya geldi
Keçiler dağda mahsur kaldı, AFAD ekipleri tekne ile kurtarmaya geldi
Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 8 gün boyunca Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Takoran Vadisinde mahsur kalan keçileri tekne ile kurtardı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:52+0300
2022-01-26T13:52+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
keçi
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Takoran Vadisinde, 8 gün boyunca mahsur kalan 7 keçi ile ilgili ihbar yapıldı. Bölge yoğun karlı ve sarp kayalık olmasından dolayı devreye doğada arama ve kurtarma ekibi girdi. Profesyonel dağcılardan oluşan Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekip, kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, yollar kapalı olduğu için tekneyle 2 saatlik yolculuğun ardından karlı kayalara tırmanarak keçilere ulaştı. Besicinin, kar yağışı ve sis nedeniyle uzun süre mahsur kalan keçilerini donmaktan kurtaran AFAD ekibiyle sevincini paylaşıp teşekkür ettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/afad-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-24-bin-589-kisi-yurtlarda-misafir-edildi-1053143345.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), keçi

Keçiler dağda mahsur kaldı, AFAD ekipleri tekne ile kurtarmaya geldi

13:52 26.01.2022
© İHA / MEHMET TURGUT TAYUZAKKeçiler dağda mahsur kaldı, AFAD ekipleri tekne ile kurtarmaya geldi
Keçiler dağda mahsur kaldı, AFAD ekipleri tekne ile kurtarmaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA / MEHMET TURGUT TAYUZAK
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Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 8 gün boyunca Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Takoran Vadisinde mahsur kalan keçileri tekne ile kurtardı.
Takoran Vadisinde, 8 gün boyunca mahsur kalan 7 keçi ile ilgili ihbar yapıldı. Bölge yoğun karlı ve sarp kayalık olmasından dolayı devreye doğada arama ve kurtarma ekibi girdi.
Profesyonel dağcılardan oluşan Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekip, kurtarma operasyonu başlattı.
Ekipler, yollar kapalı olduğu için tekneyle 2 saatlik yolculuğun ardından karlı kayalara tırmanarak keçilere ulaştı.
Besicinin, kar yağışı ve sis nedeniyle uzun süre mahsur kalan keçilerini donmaktan kurtaran AFAD ekibiyle sevincini paylaşıp teşekkür ettiği belirtildi.
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