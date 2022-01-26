https://tr.sputniknews.com/20220126/kievde-isletmeciler-ve-polis-arasinda-arbede-yasandi-1053128298.html

Kiev’de işletmeciler ve polis arasında arbede yaşandı

Kiev’de işletmeciler ve polis arasında arbede yaşandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, vergi indirimi talep eden işletmeciler, ülkenin parlamentosu olan Yüksek Şura binasına girme girişiminde bulunduğu sırada polisle... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T01:36+0300

2022-01-26T01:36+0300

2022-01-26T01:36+0300

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Kiev’in merkez caddelerinde yürüyüş düzenleyen Ukraynalı işletmeciler, yazar kasaların kullanım sisteminin basitleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının kabul edilmesi dahil Vergi Kanunu’nda yumuşamaya gidilmesini talep etti.Protestocular, yürüyüşün ardından Yüksek Şura binası önünde toplandı.Göstericilerin organize ettiği girişim grubu parlamento binasına girmeye çalıştı. Bunun sonucu, polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Aralarında gösteri organizatörleri dahil birkaç protestocu gözaltına alındı.Yerel medya, arbede sırasında bir göstericinin hayatını kaybettiğini, bir polisin de yaralandığını bildirdi.Ukrayna’da, küçük ölçekli işletmeler için yazar kasa kullanım zorunluğunu askıya alan yasanın vadesi 1 Ocak 2022 tarihinde dolmuştu. İşletmeciler, yasanın uzatılmasını talep ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211201/kievde-zelenskiye-karsi-binlerce-kisilik-protesto-1051352934.html

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