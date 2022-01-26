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https://tr.sputniknews.com/20220126/kilicdaroglu-sevgili-halkim-bu-aksam-saat-2200de-onemli-bir-konu-hakkinda-size-bilgi-verecegim-1053156422.html
Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim
Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim" açıklamasını yaptı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 20.00'de açıklama yapacağını söyledi.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim

17:37 26.01.2022 (güncellendi: 17:41 26.01.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 20.00'de açıklama yapacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere..."

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