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Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim
Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim" açıklamasını yaptı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:37+0300
2022-01-26T17:37+0300
2022-01-26T17:41+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 20.00'de açıklama yapacağını söyledi.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim
17:37 26.01.2022 (güncellendi: 17:41 26.01.2022)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 20.00'de açıklama yapacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere..."