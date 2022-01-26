https://tr.sputniknews.com/20220126/kilicdaroglu-sevgili-halkim-bu-aksam-saat-2200de-onemli-bir-konu-hakkinda-size-bilgi-verecegim-1053156422.html

Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim

Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim" açıklamasını yaptı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T17:37+0300

2022-01-26T17:37+0300

2022-01-26T17:41+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

twitter

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu akşam saat 20.00'de açıklama yapacağını söyledi.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

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chp, kemal kılıçdaroğlu, twitter