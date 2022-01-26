https://tr.sputniknews.com/20220126/konyada-zorunlu-olmadikca-disari-cikmayin-uyarisi-1053129082.html

Konya'da 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Konya'da 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yoğun kar yağışının sürdüğü kentte vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T02:13+0300

2022-01-26T02:13+0300

2022-01-26T02:13+0300

türkiye

konya

kar yağışı

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

konya valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051910317_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_f1560df1af28242165ad2fd19e866bb5.jpg

Konya Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamalarda, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlara 'zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları' uyarısı yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Konya Valisi Vahdettin Özkan, şunları kaydetti: "İlimizin her noktasında karla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş bulunuyoruz. Olumsuz hava koşullarına karşı mücadele eden ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için fedakarca 7/24 görevini ifa eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Yoğun kar yağışının devam ettiği ilimizde vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."Konya AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada da kendilerine ulaşan 522 çağrıdan 512'sinin AFAD ekipleri ve TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) ana ve destek çözüm ortak çalışma grupları tarafından başarıyla sonuçlandırıldığı bildirildi.10 vaka ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizden koordine edilen TAMP ana ve destek çözüm ortağı olan grup çalışma ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına; ulaşım-altyapı, arama-kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, enerji, nakliye, haberleşme, barınma, teknik donanım ve ikmal, gıda, tarım ve hayvancılık gruplarında 12 çalışma grubu, 3 bin 473 personel ve 1028 araç ile devam etmektedir.Vatandaşlarımızın yapılan resmi uyarıları takip etmeleri ve zorunda olmadıkça dışarıya çıkmamaları, araç kullanmaları önemle rica olunur."

https://tr.sputniknews.com/20220125/kar-yagisindan-ahir-coktu-komsular-yardima-kostu-1053121321.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konya, kar yağışı, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), konya valiliği