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https://tr.sputniknews.com/20220126/kremlin-bati-ulkelerinin-putine-kisisel-yaptirim-uygulamasi-yikici-olur-1053149124.html
Kremlin: Batı ülkelerinin Putin’e kişisel yaptırım uygulaması yıkıcı olur
Kremlin: Batı ülkelerinin Putin’e kişisel yaptırım uygulaması yıkıcı olur
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna gerilimi yüzünden Batı ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kişisel olarak yaptırım uygulamalarının yıkıcı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T15:18+0300
2022-01-26T15:18+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
yaptırım
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya lideri Putin’e karşı kişisel yaptırım kararı almasının bir etkisinin olmayacağını, aksine, böyle bir kararın Ukrayna gerilimini dindirme çabalarına ters etki edeceğini kaydetti.Peskov, bu gibi bir adımın ‘politik açıdan yıkıcı olacağını’ söyledi ve ekledi: “Ancak tabii ki böyle bir karar alınması Rusya liderliğini temsil eden kimse için acı verici olmaz.”Rusya yetkilileri, Ukrayna’ya girmek gibi bir planlarının olmadığını defalarca söylemiş olsalar da Batı ülkeleri, Ukrayna’yı işgali hâlinde Rusya’ya sert ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarına ilişkin tehditlerini sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden böyle bir gelişme olması durumunda doğrudan Rusya Devlet Başkanı’na yaptırım uygulanmasını değerlendirebileceğini söylemişti, İngiltere hükümet yetkilileri de aynı şeyi yapabileceklerini ifade etti.‘Rusya Devlet Başkanı’na kişisel yaptırım önerenler, Rusya yasalarını dahi bilmiyorlar’Kremlin Sözcüsü, Putin’e kişisel yaptırım uygulanması ihtimalinden bahseden ABD’li siyasetçilerin, bu konuda gerekli olan uzman bilgisine sahip olmadıklarını da kaydetti: “Bu ihtimalden bahseden ABD Kongresi üyeleri, Rusya liderliği temsilcilerinin varlıkları ile banka hesaplarının dondurulmasından, mülklerine el konulmasından söz ediyorlar, ancak bunları bu konuda bilgi sahibi olmadan gündeme getiriyorlar. Görünen o ki bunun sebebi, yeterince uzman bilgisine sahip olmamaları ve Rusya hakkında bu bilgilere sahip olanlara da danışmamaları. Zira yasalarımıza göre ülke liderliğinin temsilcilerinin ve devlet temsilcilerinin ülke dışında böyle varlıklara sahip olmaları eskiden beri yasaktır.”‘Putin’in maaşı hala yaptırım uygulanan Rossiya bankasına yatıyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin’in maaşının hala Rossiya bankasına yatırılıp yatırılmadığı sorusu karşısında da, “Kesinlikle, buraya yatırılıyor” yanıtını verdi. Rossiya bankası, Batı ülkelerinin Ukrayna gerilimi gerekçesi ile uyguladıkları yaptırımların hedefinde yer alıyor. Rusya lideri, bu bankanın yaptırımlar kapsamına alınması ardından maaşının bu bankaya yatırılması kararını almıştı.‘Paris’teki Normandiya görüşmesinde açık bir sohbet gerçekleşmesini umuyoruz’Bunun yanında, Normandiya Dörtlüsü ülkeleri Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa temsilcilerinin, Ukrayna gerilimi konusunda bugün Paris’te gerçekleştirecekleri görüşmeden beklentilerine ilişkin soru üstüneyse Peskov, “Umuyorum ki mümkün olan azami sonucun alınacağı iyi ve açık bir sohbet gerçekleşir” ifadelerini kullandı.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, yaptırım

Kremlin: Batı ülkelerinin Putin’e kişisel yaptırım uygulaması yıkıcı olur

15:18 26.01.2022
© AFP 2021 / SERGEI KARPUKHINKremlin Sözcüsü Peskov
Kremlin Sözcüsü Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / SERGEI KARPUKHIN
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna gerilimi yüzünden Batı ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kişisel olarak yaptırım uygulamalarının yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rusya lideri Putin’e karşı kişisel yaptırım kararı almasının bir etkisinin olmayacağını, aksine, böyle bir kararın Ukrayna gerilimini dindirme çabalarına ters etki edeceğini kaydetti.
Peskov, bu gibi bir adımın ‘politik açıdan yıkıcı olacağını’ söyledi ve ekledi:
“Ancak tabii ki böyle bir karar alınması Rusya liderliğini temsil eden kimse için acı verici olmaz.”
Rusya yetkilileri, Ukrayna’ya girmek gibi bir planlarının olmadığını defalarca söylemiş olsalar da Batı ülkeleri, Ukrayna’yı işgali hâlinde Rusya’ya sert ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarına ilişkin tehditlerini sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden böyle bir gelişme olması durumunda doğrudan Rusya Devlet Başkanı’na yaptırım uygulanmasını değerlendirebileceğini söylemişti, İngiltere hükümet yetkilileri de aynı şeyi yapabileceklerini ifade etti.

‘Rusya Devlet Başkanı’na kişisel yaptırım önerenler, Rusya yasalarını dahi bilmiyorlar’

Kremlin Sözcüsü, Putin’e kişisel yaptırım uygulanması ihtimalinden bahseden ABD’li siyasetçilerin, bu konuda gerekli olan uzman bilgisine sahip olmadıklarını da kaydetti:
“Bu ihtimalden bahseden ABD Kongresi üyeleri, Rusya liderliği temsilcilerinin varlıkları ile banka hesaplarının dondurulmasından, mülklerine el konulmasından söz ediyorlar, ancak bunları bu konuda bilgi sahibi olmadan gündeme getiriyorlar. Görünen o ki bunun sebebi, yeterince uzman bilgisine sahip olmamaları ve Rusya hakkında bu bilgilere sahip olanlara da danışmamaları. Zira yasalarımıza göre ülke liderliğinin temsilcilerinin ve devlet temsilcilerinin ülke dışında böyle varlıklara sahip olmaları eskiden beri yasaktır.”

‘Putin’in maaşı hala yaptırım uygulanan Rossiya bankasına yatıyor’

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin’in maaşının hala Rossiya bankasına yatırılıp yatırılmadığı sorusu karşısında da, “Kesinlikle, buraya yatırılıyor” yanıtını verdi. Rossiya bankası, Batı ülkelerinin Ukrayna gerilimi gerekçesi ile uyguladıkları yaptırımların hedefinde yer alıyor. Rusya lideri, bu bankanın yaptırımlar kapsamına alınması ardından maaşının bu bankaya yatırılması kararını almıştı.

‘Paris’teki Normandiya görüşmesinde açık bir sohbet gerçekleşmesini umuyoruz’

Bunun yanında, Normandiya Dörtlüsü ülkeleri Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa temsilcilerinin, Ukrayna gerilimi konusunda bugün Paris’te gerçekleştirecekleri görüşmeden beklentilerine ilişkin soru üstüneyse Peskov, “Umuyorum ki mümkün olan azami sonucun alınacağı iyi ve açık bir sohbet gerçekleşir” ifadelerini kullandı.
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