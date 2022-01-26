https://tr.sputniknews.com/20220126/kurallari-cigneyen-istifa-eder-diyen-bojodan-siz-istifa-edecek-misiniz-sorusuna-hayir-yaniti-1053150213.html

'Kuralları çiğneyen istifa eder' diyen Boris Johnson istifayı reddetti

'Kuralları çiğneyen istifa eder' diyen Boris Johnson istifayı reddetti

Avam Kamarası'nın başbakanın soruları yanıtlaması oturumunda yine milletvekilleri tarafından 'partigate' sorgusuna çekilen Boris Johnson, bakanlık etik... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T15:46+0300

2022-01-26T15:46+0300

2022-01-26T16:25+0300

dünya

ingiltere

boris johnson

britanya

parlamento

milletvekilleri

istifa

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Britanya'da pandemi kapanmalarında yurttaşa ölüm döşeğindeki yakınlarıyla vedalaşmayı ve cenazeye katılımı bile yasaklarken başbakanlıkta parti üzerine parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson (BoJo), parlamentoda milletvekilleri önünde 'partigate' hesabı verdi. Bu kez bakanlık etik davranış kurallarını ihlal edenlerin istifa etmesi gerektiğini kabul ettikten sonra bir kez daha istifayı reddetti. Anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, başbakanı partilerle ilgili anlatısını değiştirmek ve parlamentoyu yanıltmakla suçladı. Soru-cevap seansı sırasında bunun istifayı tetiklemesi gereken bir kusur olduğunu kabul eden BoJo, istifa edip etmeyeceğine dair doğrudan soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.Başbakan, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin alkışları arasında şöyle konuştu:"Bunu inkar etmiyorum ve çeşitli nedenlerden ötürü pek çok kişi benim yollarından çekilmemi isteyebilir, ancak Starmer'ın benim yoldan çekilmemi istemesinin nedeni, bu hükümetin iş gördüğüne güvenilebileceğini bilmesidir.""Zor kararlar aldık, önemli çağrıları doğru yaptık ve biz, özellikle de ben, işime devam ediyorum."

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ingiltere, boris johnson, britanya, parlamento, milletvekilleri, istifa