Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-direkt-provokasyonlar-gerceklestirmeye-dogru-surukluyor-1053152495.html
Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor
Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklediğini söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:24+0300
2022-01-26T16:24+0300
dünya
rusya
ukrayna
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052986309_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5a85be6ab723aea4aa01cadf00b6e9e.jpg
Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı çevreleme çabalarını sıkılaştırdıklarına ve Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırdıklarına dikkat çekti.Lavrov, "Sınırlarımızda giderek daha provokatif manevralar yapılmasına, Kiev rejiminin NATO'nun yörüngesine çekilmesine, Kiev'e nükleer silah tedarikine, Kiev'in Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklenmesine bakmak yeterli. Hal böyleyken Rusya'ya kendi topraklarındaki tatbikatlara son verme talepleri yöneltilmesi çok saçma" dedi.Rusya'nın mevcut durumda eli kolu bağlı bir şekilde oturmayacağının altını çizen Lavrov, oluşan durumun bir dizi uluslararası belgede yer verilen eşit ve bölünmez güvenlik kavramıyla çeliştiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kremlin-abdnin-ukrayna-konusundaki-eylemlerini-buyuk-bir-endiseyle-izliyoruz-1053108528.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052986309_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8519b8ac0f35cb437198c9b78363cc20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, sergey lavrov

Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor

16:24 26.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklediğini söyledi.
Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı çevreleme çabalarını sıkılaştırdıklarına ve Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırdıklarına dikkat çekti.
Lavrov, "Sınırlarımızda giderek daha provokatif manevralar yapılmasına, Kiev rejiminin NATO'nun yörüngesine çekilmesine, Kiev'e nükleer silah tedarikine, Kiev'in Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklenmesine bakmak yeterli. Hal böyleyken Rusya'ya kendi topraklarındaki tatbikatlara son verme talepleri yöneltilmesi çok saçma" dedi.
Rusya'nın mevcut durumda eli kolu bağlı bir şekilde oturmayacağının altını çizen Lavrov, oluşan durumun bir dizi uluslararası belgede yer verilen eşit ve bölünmez güvenlik kavramıyla çeliştiğini vurguladı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: ABD’nin Ukrayna konusundaki eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz
Dün, 15:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce