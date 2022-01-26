https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-direkt-provokasyonlar-gerceklestirmeye-dogru-surukluyor-1053152495.html

Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor

Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklediğini söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:24+0300

2022-01-26T16:24+0300

2022-01-26T16:24+0300

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rusya

ukrayna

sergey lavrov

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Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya'yı çevreleme çabalarını sıkılaştırdıklarına ve Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırdıklarına dikkat çekti.Lavrov, "Sınırlarımızda giderek daha provokatif manevralar yapılmasına, Kiev rejiminin NATO'nun yörüngesine çekilmesine, Kiev'e nükleer silah tedarikine, Kiev'in Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklenmesine bakmak yeterli. Hal böyleyken Rusya'ya kendi topraklarındaki tatbikatlara son verme talepleri yöneltilmesi çok saçma" dedi.Rusya'nın mevcut durumda eli kolu bağlı bir şekilde oturmayacağının altını çizen Lavrov, oluşan durumun bir dizi uluslararası belgede yer verilen eşit ve bölünmez güvenlik kavramıyla çeliştiğini vurguladı.

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rusya, ukrayna, sergey lavrov