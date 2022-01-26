Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-rusya-abd-dolari-cinsinden-rezervlerini-keskin-bir-sekilde-azaltiyor-1053160687.html
Lavrov: Rusya, ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltıyor
Lavrov: Rusya, ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltmaya devam ettiğini söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T20:00+0300
2022-01-26T20:01+0300
rusya
sergey lavrov
nato
rezerv
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051369944_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_89a0ece2dd279a5f00f0db9ff7dc6a9e.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Lavrov, "ABD doları olarak tutulan döviz rezervlerimizi keskin bir şekilde azaltıyoruz. Bu süreç görmezden gelinemez" dedi.Bu durumun sadece Batı'da meraka yol açmadığını, Rusya'da ekonomi alanındaki operatörlerin de fon transferiyle ilgili sorunları çözme konusunda bir rahatlama hissettiğini belirten Lavrov, "Merkez Bankası finansal mesajları iletme sistemi icat etti ve bu çalışıyor" ifadelerini kullandı.'ABD, bu yöndeki çabalarımıza yardım ediyor'Rusya'nın dolara olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığını, ABD'nin de dolara güveni zedeleyerek bu süreçte Moskova'ya yardımcı olduğunu kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, Rusya'nın ulusal para birimleriyle ödemelere geçişi teşvik ettiğini ve bunun da Batı'daki siyaset bilimciler ve ekonomistler arasında son derece rahatsız edici tartışmalara neden olmaya başladığını söyledi.'Stoltenberg'in gerçeklikle bağı koptu'Bu arada Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gerçeklikle bağının koptuğunu ifade etti.Stoltenberg'in NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını artırabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Lavrov, "Çok uzun süredir Stoltenberg'in açıklamalarına hiç bakmıyorum. Zira artık gerçeklikle bağı koptu" yanıtını verdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051369944_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1823a37d628f007d0601653f12ae1679.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, nato, rezerv

Lavrov: Rusya, ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltıyor

20:00 26.01.2022 (güncellendi: 20:01 26.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltmaya devam ettiğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Lavrov, "ABD doları olarak tutulan döviz rezervlerimizi keskin bir şekilde azaltıyoruz. Bu süreç görmezden gelinemez" dedi.

Bu durumun sadece Batı'da meraka yol açmadığını, Rusya'da ekonomi alanındaki operatörlerin de fon transferiyle ilgili sorunları çözme konusunda bir rahatlama hissettiğini belirten Lavrov, "Merkez Bankası finansal mesajları iletme sistemi icat etti ve bu çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'ABD, bu yöndeki çabalarımıza yardım ediyor'

Rusya'nın dolara olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığını, ABD'nin de dolara güveni zedeleyerek bu süreçte Moskova'ya yardımcı olduğunu kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD, doları yalnızca Rusya'yla değil, dünyanın diğer ülkeleriyle de yapılan uluslararası ödemeler için riskli hale getiriyor. Türkiye, Hindistan, Mısır gibi partnerlerimizden askeri-teknik alandaki işbirliğini durdurmayı nasıl talep ettiklerine bir bakın."
Lavrov, Rusya'nın ulusal para birimleriyle ödemelere geçişi teşvik ettiğini ve bunun da Batı'daki siyaset bilimciler ve ekonomistler arasında son derece rahatsız edici tartışmalara neden olmaya başladığını söyledi.

'Stoltenberg'in gerçeklikle bağı koptu'

Bu arada Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gerçeklikle bağının koptuğunu ifade etti.

Stoltenberg'in NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını artırabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Lavrov, "Çok uzun süredir Stoltenberg'in açıklamalarına hiç bakmıyorum. Zira artık gerçeklikle bağı koptu" yanıtını verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce