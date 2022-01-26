https://tr.sputniknews.com/20220126/lavrov-rusya-abd-dolari-cinsinden-rezervlerini-keskin-bir-sekilde-azaltiyor-1053160687.html

Lavrov: Rusya, ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltıyor

Lavrov: Rusya, ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD doları cinsinden rezervlerini keskin bir şekilde azaltmaya devam ettiğini söyledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T20:00+0300

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rusya

sergey lavrov

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rezerv

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap eden Lavrov, "ABD doları olarak tutulan döviz rezervlerimizi keskin bir şekilde azaltıyoruz. Bu süreç görmezden gelinemez" dedi.Bu durumun sadece Batı'da meraka yol açmadığını, Rusya'da ekonomi alanındaki operatörlerin de fon transferiyle ilgili sorunları çözme konusunda bir rahatlama hissettiğini belirten Lavrov, "Merkez Bankası finansal mesajları iletme sistemi icat etti ve bu çalışıyor" ifadelerini kullandı.'ABD, bu yöndeki çabalarımıza yardım ediyor'Rusya'nın dolara olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığını, ABD'nin de dolara güveni zedeleyerek bu süreçte Moskova'ya yardımcı olduğunu kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, Rusya'nın ulusal para birimleriyle ödemelere geçişi teşvik ettiğini ve bunun da Batı'daki siyaset bilimciler ve ekonomistler arasında son derece rahatsız edici tartışmalara neden olmaya başladığını söyledi.'Stoltenberg'in gerçeklikle bağı koptu'Bu arada Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gerçeklikle bağının koptuğunu ifade etti.Stoltenberg'in NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını artırabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Lavrov, "Çok uzun süredir Stoltenberg'in açıklamalarına hiç bakmıyorum. Zira artık gerçeklikle bağı koptu" yanıtını verdi.

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