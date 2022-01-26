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Marmaray'dan arıza açıklaması: Seferler devam ediyor
Marmaray'dan arıza açıklaması: Seferler devam ediyor
Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle Maltepe ve Göztepe arasında aksamalar yaşandığı duyuruldu. Arızaya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi. Açıklamada... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T17:10+0300
2022-01-26T17:26+0300
türkiye
marmaray
teknik
açıklama
teknik arıza
arıza
duyuru
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Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.Aksamaya ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" denildi.Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-karaismailoglu-duyurdu-marmaray-bu-gece-ve-yarin-ucretsiz-1053102558.html
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marmaray, teknik, açıklama, teknik arıza, arıza, duyuru

Marmaray'dan arıza açıklaması: Seferler devam ediyor

17:10 26.01.2022 (güncellendi: 17:26 26.01.2022)
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle Maltepe ve Göztepe arasında aksamalar yaşandığı duyuruldu. Arızaya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi. Açıklamada seferlerin devam ettiği bildirildi.
Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Aksamaya ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" denildi.
Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Karaismailoğlu, Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, bu gece ve yarın ücretsiz
Dün, 12:51
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