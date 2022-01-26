https://tr.sputniknews.com/20220126/marmaraydan-ariza-aciklamasi-1053154805.html

Marmaray'dan arıza açıklaması: Seferler devam ediyor

Marmaray'dan arıza açıklaması: Seferler devam ediyor

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle Maltepe ve Göztepe arasında aksamalar yaşandığı duyuruldu. Arızaya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi. Açıklamada... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T17:10+0300

2022-01-26T17:10+0300

2022-01-26T17:26+0300

türkiye

marmaray

teknik

açıklama

teknik arıza

arıza

duyuru

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Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.Aksamaya ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" denildi.Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/bakan-karaismailoglu-duyurdu-marmaray-bu-gece-ve-yarin-ucretsiz-1053102558.html

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