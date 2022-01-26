Marmaray'dan arıza açıklaması: Seferler devam ediyor

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.Aksamaya ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" denildi.Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle Maltepe ve Göztepe arasında aksamalar yaşandığı duyuruldu. Arızaya ilişkin Marmaray'dan açıklama geldi. Açıklamada seferlerin devam ettiği bildirildi.
Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Aksamaya ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" denildi.
Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir.